Jamil: Rap is back è il nuovo album

Di Fabio Morasca venerdì 4 settembre 2020

Il nuovo album del rapper veronese di origini persiane.

A partire dal prossimo 25 settembre, sarà disponibile il nuovo album di Jamil, rapper veronese di origini persiane reduce dal successo dei recenti singoli Come me (feat. Nayt), Poesia per l'Italia e Vengo dalla strada.

Il nuovo lavoro di Jamil si intitola Rap is back e sarà disponibile sia in versione fisica (CD o vinile) che in digitale. Da oggi, 4 settembre, è anche attivo il pre-order dell'album in un'edizione esclusiva a tiratura limitata con CD e maglietta.

Come scritto in precedenza, l'album è stato anticipato dal singolo Vengo dalla strada che ha ottenuto più di un milione di stream.

Il singolo di lancio dell'album, invece, è la title-track, Rap is back, disponibile da oggi, venerdì 4 settembre.

Stando al comunicato ufficiale, Rap is back sarà un album "più maturo e consapevole" dove Jamil svelerà anche lati inediti di se stesso, "un lato molto personale e romantico" che si unisce allo stile aggressivo e sfrontato che già conosciamo.

Rap is back arriva dopo un disco ufficiale (Il Nirvana), due mixtape (Black Book e Black Book 2), l'album Most Hated e la versione deluxe di Most Hated, contenente cinque tracce inedite, che ha debuttato nella top 10 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

L'album è stato scritto da Jamil, registrato da Jaws e arrangiato da quest'ultimo e da Jamil. La cover è stata realizzata da Emiliano Tanzillo, fumettista di Dylan Dog.

Di seguito, trovate la tracklist di Rap is back.

Jamil - Rap is back: la tracklist

1. Top boy

2. Vengo dalla strada

3. Rap is back

4. Particolare

5. Tutto bene

6. My life

7. Squalo

8. Baby go

9. Come dici tu

10. Nessuno