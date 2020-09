La ragazza dei tuoi sogni: il nuovo singolo di Ligabue, dall'11 settembre

Di Fabio Morasca giovedì 3 settembre 2020

Il nuovo singolo verrà presentato in anteprima su Rai 1, il prossimo 10 settembre.

Tra gli artisti che, durante la prima serata dell'edizione 2020 dei SEAT Music Awards, hanno calcato il palco dell'Arena di Verona dinanzi a 3800 spettatori, abbiamo trovato anche Ligabue che si è esibito con la hit Questa è la mia vita.

Nel corso della serata, il rocker di Correggio ha annunciato anche l'imminente uscita del suo nuovo singolo che si intitola La ragazza dei tuoi sogni.

La canzone sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming ed entrerà in rotazione radiofonica a partire dal prossimo 11 settembre ma Ligabue presenterà il nuovo singolo in anteprima, il 10 settembre 2020, in un'esclusiva performance che sarà trasmessa su Rai 1.

Ligabue si esibirà nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), tuttora in costruzione, della quale i lavori sono arrivati all'80%, stando al comunicato ufficiale.

Nella RCF Arena di Reggio Emilia, Ligabue avrebbe dovuto tenere il live 30 anni in un (nuovo) giorno (precedentemente intitolato 30 anni in un giorno), per celebrare i suoi 30 anni di carriera, il 12 settembre 2020. A causa, ovviamente, dell'emergenza sanitaria, la data è stata riprogrammata al 19 giugno 2021.

Ricordiamo che, nell'area di Campovolo, Ligabue ha già tenuto tre concerti storici: il primo Campovolo, con il quale Ligabue festeggiò i 15 anni di attività, che si tenne il 10 settembre 2005 (165.264 spettatori paganti), Campovolo 2.0, concerto che si tenne il 16 luglio 2011 (117.060 biglietti venduti), e Campovolo 2015 - La Festa, evento live con il quale Ligabue celebrò i 25 anni di carriera, che si tenne il 19 settembre 2015 (151.395 spettatori presenti).