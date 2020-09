Verdades a medias: il nuovo singolo di Laura Pausini con Bebe, dal 4 settembre

Di Fabio Morasca giovedì 3 settembre 2020

Il testo e il video della nuova versione spagnola del singolo Frasi a metà.

A partire dal 4 settembre 2020, sarà disponibile il nuovo singolo di Laura Pausini, una nuova versione in lingua spagnola di Frasi a metà, canzone contenuta nell'album Fatti sentire, pubblicato nel 2018, dal titolo Verdades a medias, che vede la partecipazione della cantautrice spagnola Bebe, nota in Italia soprattutto per il singolo Malo, pubblicato in Italia nel 2006.

Laura Pausini ha deciso di fare questa sorpresa ai propri fan spagnoli che la vedranno presto in tv nella nuova edizione di La Voz, la versione spagnola di The Voice. Dopo avervi partecipato nel 2015, Laura Pausini ricoprirà il ruolo di coach per la seconda volta.

Nelle dichiarazioni ufficiali, Laura Pausini ha svelato i motivi per i quali ha scelto di collaborare con Bebe:

Ho pensato di interpretare questa canzone con un'artista che ho sempre seguito e che ammiro dal profondo. Mi colpiscono le voci uniche, differenti e con grande personalità. Per questo, ho coinvolto Bebe. È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire ma che è anche in grado di raccontare storie. Quando mi ha detto che avrebbe duettato con me, sono impazzita dalla gioia e non vedevo l’ora di cantare con lei.

Laura Pausini e Bebe hanno lavorato a distanza al progetto a causa, ovviamente, del lockdown. Solo recentemente, le due artiste hanno girato il video del nuovo singolo, diretto da Gaetano Morbioli, che sarà disponibile sempre dal 4 settembre: