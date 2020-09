Dark Polo Gang: la versione fisica di Dark Boys Club con 4 canzoni inedite

Di Fabio Morasca giovedì 3 settembre 2020

Per i nuovi brani, la Dark Polo Gang ha collaborato con Geolier, Massimo Pericolo e Ski & Wok.

Dark Boys Club è il quinto mixtape della Dark Polo Gang, pubblicato lo scorso 8 maggio e che ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia, raggiungendo quota 55 milioni di stream e 15 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A partire da venerdì 4 settembre 2020, sarà disponibile la versione fisica dell'album che conterrà 4 brani inediti. Per queste nuove canzoni, il collettivo trap romano ha collaborato con Geolier, Massimo Pericolo e Ski & Wok che vanno ad aggiungersi agli artisti che hanno collaborato alla prima versione dell'album: Tedua, Capo Plaza, Traffik, Mambolosco, Samurai Jay, Drefgold, Salmo, Lazza, Ketama126, Boro Boro, Anna e Oni One. Tra i producer che hanno lavorato all'album, invece, troviamo, oltre a Sick Luke, anche Charlie Charles, Chris Nolan, Andry The Hitmaker e Youngotti.

La versione fisica di Dark Boys Club sarà disponibile su cd e vinile ed è già disponibile in pre-order.

Un'altra novità riguardante la Dark Polo Gang sarà l'apertura del canale Twitch ufficiale della Triplosette Entertainment, 777tv, che sarà uno spazio dedicato alla musica e al gaming.

Di seguito, trovate la tracklist di Dark Boys Club.

Dark Polo Gang - Dark Boys Club (versione fisica): la tracklist

1. Dark

2. Gang

3. Savage (feat. Tedua)

4. Pussy (feat. Lazza & Salmo)

5. Dark Love Gang (feat. Ketama126)

6. Amiri Boys (feat. Capo Plaza)

7. No Stupid (feat. Samurai Jay & Boro Boro)

8. 4L (feat. Mambolosco)

9. Biberon (feat. DrefGold & Anna)

10. #FreeTraffik (feat. Traffik & Oni One)

11. Speedrunner

12. Dondure (feat. Ski & Wok)

13. 1,2,3 stella (feat. Geolier)

14. MP5 (feat. Massimo Pericolo)