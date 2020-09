Modà: il concerto all'Arena di Verona e il Testa o Croce Tour nei palasport rinviati al 2021

Di Fabio Morasca martedì 1 settembre 2020

Tutte le nuove date dei concerti dei Modà rinviati al 2021.

A causa del perdurare dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese, i concerti dei Modà previsti per il 2020 sono stati posticipati al 2021, sia il concerto dell'Arena di Verona che il Testa o Croce Tour nei palasport.

Il concerto speciale all'Arena di Verona, che i Modà avrebbero dovuto tenere il 2 maggio scorso, è stato posticipato al 26 settembre 2021.

Il Testa o Croce Tour, invece, previsto per il marzo scorso e inizialmente rinviato all'autunno di quest'anno, è stato posticipato all'anno prossimo. In fondo, trovate tutte le nuove date dei concerti dei Modà. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.

Recentemente, i Modà hanno pubblicato un singolo inedito intitolato Cuore di Cemento. A partire da mercoledì 2 settembre 2020, sarà disponibile sulla pagina ufficiale YouTube del gruppo, il video ufficiale di Cuore di Cemento, diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis.

I Modà, inoltre, saranno tra gli artisti che si esibiranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dell'edizione 2020 dei SEAT Music Awards, precisamente durante la seconda puntata che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, sabato 5 settembre.

Modà - Testa o Croce Tour: le nuove date

26 settembre 2021 - Arena di Verona (recupero del 2 maggio 2020)

1 ottobre 2021 - Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

2 ottobre 2021 - Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

5 ottobre 2021 - Pala Sele di Eboli (SA) (recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

8 ottobre 2021 - Pala Catania di Catania (recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

9 ottobre 2021 - Pala Catania di Catania (recupero del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

12 ottobre 2021 - Palasport di Reggio Calabria (recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

15 ottobre 2021 - Pala Florio di Bari (recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

16 ottobre 2021 - Pala Florio di Bari (recupero del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

19 ottobre 2021 - Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)