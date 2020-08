Whoppa: il remix del singolo di Tinie Tempah con Elettra Lamborghini (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca domenica 30 agosto 2020

Il testo e il video della versione remix del singolo di Tinie Tempah.

Whoppa è un singolo di Tinie Tempah, il rapper britannico di origini nigeriane noto in Italia per aver collaborato con Sfera Ebbasta per la canzone Bancomat, contenuta nella versione internazionale dell'album Rockstar, pubblicato nel 2018, e anche per una serie di certificazioni Fimi ottenute con i singoli Not Letting Go, con Jess Glynne (Disco di Platino), Girls like, con Zara Larsson, e Drinking from the bottle, con Calvin Harris (Dischi d'Oro).

Whoppa, inoltre, è uno dei tre singoli pubblicati quest’anno da Tinie Tempah dopo Moncler e Top Winners. Nella versione originale del singolo, Tinie Tempah ha collaborato con la cantante messicana Sofía Reyes e con la cantante colombiana Farina.

Per questa versione remix, Tinie Tempah ha scelto di collaborare con Elettra Lamborghini:

Venendo da un piccolo quartiere residenziale di South London, ho sempre avuto l'ambizione di fare world music. Avevo già espresso un suono simile con Mamacita con Wiz Kid e ora ho finalmente l’opportunità di lavorare con delle artiste incredibili come Sofia e Farina e adesso Elettra Lamborghini. Qualcosa che ha a che fare con la cultura latina riecheggia da sempre in me, forse le vibrazioni, il ballo e la musicalità mi ricordano ciò che amo della mia di cultura, e ora è arrivato il momento con questo brano di celebrare ciò che io amo.

Di seguito, trovate il testo di Whoppa Remix; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il lyric video.

Tinie Tempah feat. Elettra Lamborghini - Whoppa Remix: il testo

Swag on infinity

Badder than nicotine

Saw you in London at Libertine

I had a row with security

I wanna know what you think of me

Changing location to Italy

I want the love, not the sympathy

I'm on a wave, I could care less if your boy isn't feelin' me

As long as you feel me

El beso de la rosa

Order three or four mimosas

So you tongue kissin' the promoter

All white Tesla Roadster

Sex sells, pree my poster

You were nice to everybody else, girl,

why you give me cold shoulder.

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

Anywhere she go, all she know is whoppa, whoppa

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

What, what, what.

Whoppa, whoppa, whoppa

Whoppa, echamelo aqui tu vodka

I know that you want my body

I'm sorry bae, I just wanna party

No me diga' que soy loca

Sé que quieres de mi boca

Tú conmigo, papi, solo chocas, chocas, chocas

Y si estamo' en la cama, te digo no, no

Quieres salir conmigo y te digo no, no

Otra noche contigo, yo no puedo, no

Solo somos amigo', eso es todo, todo.

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

Baby, te gusta este Lamborghini

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

Baby, te gusta este Lamborghini.

Hola, qué tal

Red rose, petal

My life's a series

And this one's a special

Playboy Bunny, Bad Bunny life

Printin' out money like Money Heist

Thirty-one degrees with a ton of ice

Life's too short to apologise

Launa, you know that I'm awe,

Sweatin' like a sauna, up in the Latin Quarter

Amen, Hallelujah

Ave, Ave Maria

Tequila, caipiriña

Shaku, shaku, Shakira

Hermosa Selena.

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa

Skin look like champagne and mocha

Someone call a chopper

Take out all the way to Saudi just to smoke the Dokha

Anywhere she go, all she know is whoppa, whoppa

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

All she know is whoppa, whoppa-pa-pa-pa-pa

What, what, what

All I know is whoppa, whoppa

All I know is whoppa, whoppa

Whoppa, whoppa, whoppa, whoppa.