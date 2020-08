Narcos: la versione remix del singolo di Geolier con Lazza (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 29 agosto 2020

Il testo e il video della versione remix del singolo di Geolier.

Dal 28 agosto 2020, è disponibile la versione remix di Narcos, singolo di Geolier contenuto nel suo album di debutto, Emanuele, e, ovviamente, anche nel repack, Emanuele - Marchio Registrato, pubblicato lo scorso 10 luglio con l'aggiunta di cinque tracce inedite.

Narcos Remix vede la partecipazione di Lazza.

Narcos è stato il secondo singolo estratto da Emanuele, album pubblicato nell'ottobre del 2019, ed è stato certificato Disco d'Oro dalla Fimi.

Di seguito, trovate il testo di Narcos Remix; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la versione remix del singolo.

Geolier feat. Lazza - Narcos Remix: il testo

Chesta sera bevo troppo mentre penso a dimane

'Int''o cassetto tengo 'a Glock, affianco 'o conto bancario

Me ne vaco assaje luntano, addò nun piglia 'o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà 'e mmane.

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentre leva 'a cinta Gucci

Trappo comme 'a Genny mentre accide 'a nu cristiano

Ogni piezzo mio è na hit, già da Napule a Milano.

Ok, 'o scè

Saje bbuono ca nun faccio 'o pusher

Se credeno che faccio 'o pusher

Corrierе, cammino 'int''o tunnel

Microspie, parlammo 'int''o bunker

SH, ABS, no Boostеr

Fino a casa, frate', meglio 'e Uber

No Uber, s'il vous plait

Dieci gramme, ciente gramme

Femmene annure, accussì 'a robba nun so fanno

Audemar, m'hanna arrestà ca tuta 'ncuollo, Joaquin Guzman

NA, criminale se vasano a stampo e fanno 'e band

Mo te 'mparo, e persone, bro, valeno 'o tiempo ca te danno

Ie stong easy, mett'l'Yeezy, Lamborghini, Gran Torino

Sto a New York city c''e cattive, c''e Gambino

I napolitano, mother fucker, mandolino

I don't know paura, je nu tengo a paparino.

Chesta sera bevo troppo mentre penso a dimane

'Int''o cassetto tengo 'a Glock, affianco 'o conto bancario

Me ne vaco assaje luntano, addò nun piglia 'o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà 'e mmane.

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentre leva 'a cinta Gucci

Trappo comme 'a Genny mentre accide 'a nu cristiano

Ogni piezzo mio è na hit, già da Napule a Milano.

Vamos a la playa con la plata nella Goyard

Zzala quando scrivo sono pugni, de la Hoya

Tu sai che ogni cosa che dico, che faccio è vera

Ti metto una bomba dentro l'auto, Pacho Herrera,

MI, Secondigliano

Lei lo vuole in due secondi in mano

Nel game secondi a nessuno

Fra, i fake mica li assecondiamo

Mando un bacio alla tua signora

Le farò portare delle rose

Nei miei pezzi non parlo di droga

Pure se ho il naso per certe cose

3MOB, BFM, siamo in cima come Messner

Tu per me sei solo soldi

Io per te non sono un best friend

Frate', non è il caso di fare quello che non siete

Conto alla rovescia e sparo sul beat

Zzala come Don Chepe.

Chesta sera bevo troppo mentre penso a dimane

'Int''o cassetto tengo 'a Glock, affianco 'o conto bancario

Me ne vaco assaje luntano, addò nun piglia 'o 3G

Cu na tipa ca me spoglia, senza manco usà 'e mmane.

Vamos a la playa con la plata nella Gucci

Me dice que soy bueno, mentre leva 'a cinta Gucci

Trappo comme 'a Genny mentre accide 'a nu cristiano

Ogni piezzo mio è na hit, già da Napule a Milano.