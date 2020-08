Infamia: il nuovo singolo di Chicoria con Massimo Pericolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 29 agosto 2020

Il testo e il video del singolo che segna il ritorno sulle scene di Chicoria.

Infamia è il secondo singolo pubblicato quest'anno da Chicoria, rapper romano, noto per aver fatto parte del collettivo TruceKlan con il gruppo In the Panchine, attivo negli anni 2000, tornato quest'anno sulle scene.

Per questo suo nuovo singolo, prodotto da Depha & Crookers, Chicoria ha scelto di collaborare con Massimo Pericolo con cui condivide uno stile molto diretto fatto di testi crudi ed espliciti.

Prima di Infamia, Chicoria aveva pubblicato a luglio il singolo A tutto volume, canzone che ha segnato il suo ritorno sulle scene musicali dopo 4 anni.

Chicoria pubblicherà un album di inediti nel corso del prossimo autunno.

Di seguito, trovate il testo di Infamia; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Chicoria feat. Massimo Pericolo - Infamia: il testo

Come caz*o vivi con due spicci

Rispettare la legge è uno sport per ricchi

Soldi sotto terra perché cresceranno

Il mio avvocato è il diavolo, pagami o ti ammazzo

Se porgi l'altra guancia, prendi un altro schiaffo.

Tabula rasa, devi taja' l'erba bassa

Quanno c'hai a che fa' coi serpenti e gli asa dentro casa

È funny come gente che conosci da 25 anni

Se rigira e te infami

E ce prova pure coi ricatti

Brutto idiota, so' io che t'ho sarvato er c*lo tutti 'st'anni dagli schiaffi

'N'ho mai lasciato prove e manco un indizio

Er lupo perde il pelo ma no 'r vizio

Mannatte all'ospedalе è solo l'inizio

E non c'avrò pace finché non finisco

Me fanno schifo i vortagabbana

C'hai le pallе de fa' i reati ma no' pe' pijatte 'na condanna

Mamma m'ha trovato ancora 'na vorta co' 'e mani ne''a marmellata

Io che non ho mai cambiato squadra, bandiera, né circolo sportivo

Nel circo so' quello che mantiene er circolo ricreativo

E er guadagno in attivo, poi famo pulizia

Su 'sta via se portamo via i morti e nun lasciamo traccia de mercanzia

Siccome 'n sei capace

T'hanno detto de nun parlacce c''a polizia

Altrimenti so' solo parolacce

Io je do der lei pe' mantenè 'a distanza tra me e 'ste merdacce

E li convinco a ridamme l'erba

A pezzo de infame, sbrigate a ridamme 'ste du' canne

È questa la miseria, quella che vorreste sequestramme.

Fratelli sdraiati nel buio a bucarsi in un buco

E mi chiedono aiuto

Che cazzo vuoi, la vita è più dura di tutti voi

Rapper coglioni, preferivo i b-boy

Ascolto rap e voglio farmi le cantanti e voglio sco*arci

Ho più grammi che anni e bilance per cose pesanti

Sei quello che mangi, ed è m*rda per anni

Alcool e droga, lo sballo colma serate vuote

Guido una bara con le ruote

Spengo la fiamma sul cappello di una guardia

Voglio le fiamme sulla caserma dell'arma

Voglio una roncia t*oia, dita in gola, caz*o in gola

Il giorno dopo a scuola, 20 anni penso a una cosa sola

Multitasking, p*mpa in cambio di droga

Porto il Polo Nord a Roma insieme a Chicoria

I marocchini li hanno messi gli italiani dentro al bosco

Noi entriamo con i mitra e col giubbotto

E ci prendiamo tutto quello che è nostro

Ed è tutto vero, purtroppo

Sono uscito uomo entrando da pischello

Tu vai in giro con la barba e col cappello

Dovresti andare in giro col coltello

Fratello, meglio al fresco, che freddo

Meglio morto che infame, meglio sveglio che onesto

Volevo la ragazza perfetta, ma in un contesto di m*rda

Anche con te sto di m*rda

Il cliente ha sempre torto, uno sbaglio e sei morto.

Come caz*o vivi con due spicci

Rispettare la legge è uno sport per ricchi

Soldi sotto terra perché cresceranno

Il mio avvocato è il diavolo, pagami o ti ammazzo

Se porgi l'altra guancia prendi un altro schiaffo.