Litighiamo: il nuovo singolo di Riki, dal 4 settembre

Di Fabio Morasca sabato 29 agosto 2020

Il singolo di lancio di Popclub, il nuovo album di Riki.

A partire dal prossimo 4 settembre, entrerà in rotazione radiofonica Litighiamo, il singolo di lancio di Popclub, il secondo album di inediti di Riki, il cantautore milanese lanciato dalla sedicesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Popclub è disponibile in pre-order e in pre-save a partire dal 28 agosto 2020. Per tutti coloro che avevano pre-ordinato l'album nei mesi di novembre e dicembre, Popclub sarà disponibile nella versione Special Edition con confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani contenuti nel disco.

Popclub sarà un album composto da 11 tracce, scritto da Riki e da Riccardo Scirè che ne ha curato anche la produzione artistica.

Litighiamo sarà il terzo singolo estratto dall'album dopo Gossip, pubblicato quasi un anno fa, nell'ottobre 2019, e dopo Lo sappiamo entrambi, canzone con la quale il cantante si è esibito nel corso della 70esima edizione del Festival di Sanremo, giungendo in ultima posizione.

Come già anticipato, Popclub sarà il secondo album di inediti di Riki, dopo Mania, pubblicato nel 2017 e certificato doppio Disco di Platino dopo aver superato 100mila copie vendute.

Sempre nel 2017, dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Riki pubblico l'EP Perdo le parole che ottenne la certificazione di triplo Disco di Platino.

Dopo aver pubblicato l'album live Live & Summer Mania nel 2018, Riki, nel 2019, è anche sbarcato sul mercato sudamericano, pubblicando i singoli Dolor de cabeza, insieme ai CNCO, e Resulta, con i Reik.