Nudi nel Letto: il nuovo singolo di Random (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 28 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Random.

Dal 28 agosto 2020, è disponibile il singolo inedito di Random intitolato Nudi nel Letto. Il nuovo singolo del rapper 19enne arriva dopo il successo dell'EP, Montagne Russe, e del singolo estivo Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, certificato Disco di Platino. Ricordiamo anche che, nel maggio scorso, Random prese parte al talent show Amici Speciali, spin-off di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Anche Nudi nel Letto è un singolo prodotto da Zenit. Dopo i successi ottenuti quest'estate, Random, ad oggi, conta oltre 140 milioni di stream sulle piattaforme streaming e oltre 100 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

Mercoledì 6 settembre 2020, Random sarà tra i protagonisti di Heroes, appuntamento live che si terrà all'Arena di Verona con circa 40 artisti e che verrà trasmesso in streaming.

Di seguito, trovate il testo di Nudi nel Letto; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Random - Nudi nel Letto: il testo

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po' amore ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c'era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

E accadrà, ce l'ho scritto sul petto, sul petto.

Ci vuole solo tempo

Io quanto ne ho perso

Noi che non ne abbiamo il tempo

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento

Ci vuole solo tempo (il tempo non basta per noi)

Io quanto ne ho perso (se mi pеrdo, perdo)

Noi che non ne abbiamo il tеmpo (no, no)

Ci puoi fare poco quando il fuoco è spento.

E non ti vedo, però ti osservo

Non ci fai caso

Io resto nel mio angolo

Ti amo ma non te lo dirò mai

So che mi pensi e questa notte, questa notte mi avrai

Se ti va andiamo a casa che non resisto più

Che qui mi manca l'aria, torna se ci sei tu

E no, non cambio strada, rimane questa qua

Per quanto poi si vedrà.

E ripenso che eravamo in un buco ed adesso

Coi pensieri ormai nudi nel letto

Tra un po' amore ci arrivo, promesso

Ma nel frattempo io ci ripenso

A me e te quando non c'era un euro

Alle cose che non ti ho mai detto

Accadrà, ce l’ho scritto sul petto, sul petto.

Ci vuole solo tempo.