Almamegretta, Sanacore: il remaster a 25 anni dalla pubblicazione

Di Fabio Morasca mercoledì 26 agosto 2020

Il remaster del celebre album degli Almamegretta, nell'anno del 25esimo anniversario.

Sanacore è il classico degli Almamegretta, pubblicato nel 1995, dal quale fu estratto il celebre singolo Nun te scurdà, accompagnato, all'epoca, da un videoclip diretto da Pappi Corsicato.

Per festeggiare il 25esimo anniversario della pubblicazione dell'album, la band napoletana capitanata da Raiz pubblicherà un remaster di Sanacore che conterrà due tracce in più rispetto all'originale, due singoli inediti ritrovati nell’archivio. Nel remaster di Sanacore, infatti, ci saranno un brano dub prodotto da D.raD. e un pezzo strumentale mixato dal produttore discografico e dub master britannico, Adrian Sherwood. Per l’occasione, saranno presenti anche i testi delle canzoni e foto inedite scattate durante le sessioni in studio.

Sanacore sarà disponibile dal prossimo 23 ottobre in versione fisica (doppio vinile colorato a 180 grammi con copertina gatefold e booklet di 4 pagine o CD digipack con booklet di 20 pagine), sulle piattaforme streaming e in digital download. L'album è già disponibile in pre-order.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Raiz:

Le nostre capacità e il nostro modo di scrivere canzoni, probabilmente, si sono affinati nei lavori che hanno seguito Sanacore eppure, per il nostro pubblico, questo album è la pietra miliare non solo della nostra carriera ma anche di un decennio di grandi trasformazioni musicali. Abbiamo deciso così di far uscire un’edizione completamente rimasterizzata del disco.

All'epoca, Sanacore fu premiato con la Targa Tenco come miglior disco in dialetto. Nel 2012, Rolling Stones l'ha inserito nella classifica dei 100 migliori album italiani di tutti i tempi, precisamente in 36esima posizione.

Di seguito, trovate la tracklist.

Almamegretta - Sanacore: la tracklist

1. 'O sciore cchiù felice

2. Maje

3. Pe' dint' 'e viche addò nun trase 'o mare

4. Sanacore

5. Ammore nemico

6. Scioscie viento

7. Ruanda

8. Nun te scurdà

9. Se stuta 'o ffuoco

10. Tempo

11. Tamms Dub

12. 'O sciore cchiù dub

13. Heartical Dub