RTL 102.5 Power Hits Estate 2020: la compilation, dal 28 agosto

Di Fabio Morasca mercoledì 26 agosto 2020

La compilation ufficiale dell'edizione 2020 di Power Hits Estate.

A partire dal prossimo 28 agosto, sarà disponibile RTL 102.5 Power Hits Estate – La Compilation, la compilation ufficiale dell'edizione di quest'anno di Power Hits Estate, la manifestazione canora organizzata da RTL 102.5.

La compilation, pubblicata su etichetta Warner Music Italia, conterrà tutti i più grandi successi di quest'estate e sarà composta da 3 cd per un totale di 67 canzoni, italiane ed internazionali.

L'RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 si terrà all'Arena di Verona, il prossimo 9 settembre (diretta televisiva su Tv8 e Sky Uno). Al termine della serata, scopriremo quale sarà il tormentone di quest’estate.

Con l’acquisto della compilation, inoltre, c'è in palio la possibilità di vincere i biglietti per l'edizione dell'anno prossimo dell'RTL 102.5 Power Hits Estate.

Di seguito, trovate le tracklist dei 3 cd.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 - La Compilation: tracklist

CD1

1. Tiziano Ferro & Jovanotti - Balla per me

2. Topic & A7S - Breaking me

3. Lady Gaga & Ariana Grande - Rain on me

4. Irama - Mediterranea

5. Dua Lipa - Break my heart

6. Master KG - Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode)

7. Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid - Dorado

8. Guè Pequeno - Saigon

9. Billie Eilish - Ilomilo

10. The Weeknd - In your eyes

11. J-Ax - Una voglia assurda

12. Achille Lauro - Bam Bam Twist (feat. Gow Tribe & Frenetik&Orang3)

13. Marracash & Elisa - Neon - Le ali

14. Luca Carboni - La canzone dell'estate

15. Alicia Keys - Underdog

16. Diodato - Un'altra estate

17. LP - The one that you love

18. Tommaso Paradiso - Ma lo vuoi capire?

19. Powfu & Beabadoobee - Death Bed (Coffee for your head)

20. Random - Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa

21. Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke

22. Maroon 5 - Nobody's love

CD2

1. Coldplay - Champion of the world

2. Biagio Antonacci - Per farti felice

3. The Kolors - Non è vero

4. Benee - Supalonely (feat. Gus Dapperton)

5. Purple Disco Machine & Sophie and The Giants - Hypnotized

6. Fedez & Robert Miles - Bimbi per strada (Children)

7. Rosalía & Travis Scott - TKN

8. Elenoir - Wrong party

9. Le Vibrazioni - Per fare l'amore

10. Takagi & Ketra, Elodie & Mariah - Ciclone (feat. Gipsy Kings, Nicolás Reyes & Tonino Baliardo)

11. Nek - Ssshh!!!

12. DRD - Defuera (feat. Ghali, Madame & Marracash)

13. Aiello - Vienimi (A ballare)

14. Levante - Sirene

15. Pinguini Tattici Nucleari - Ridere

16. Doja Cat - Say so

17. Gaia - Chega

18. Gianna Nannini - La donna cannone

19. Danti - Liberi (feat. Raf & Fabio Rovazzi)

20. Ava Max - Kings & Queens

21. Francesco Gabbani - Il sudore ci appiccica

22. Lenny Kravitz - Ride

CD3

1. The 1975 - If you're too shy (Let me know)

2. Zucchero - Soul Mama

3. Elodie - Guaranà

4. Surfaces - Sunday best

5. Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla

6. Zoe Wees - Control

7. Celeste - Stop this flame

8. Bobo Vieri, Nicola Ventola & Lele Adani - Una vita da bomber

9. Willie Peyote - Algoritmo (feat. Shaggy e Don Joe)

10. Chili Giaguaro, Bianca Atzei & Michael Franti - Da domani

11. Karol G & Nicki Minaj - Tusa

12. Annalisa - Houseparty

13. Jawsh 685 X Jason Derulo - Savage Love

14. Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

15. Gigi D'Alessio & Clementino - Como suena el corazón

16. Rocco Hunt, Ana Mena - A un passo dalla luna

17. Francesco Renga - Insieme: grandi amori

18. Bob Sinclar - I'm on my way

19. Gianluca Grignani - Non dirò il tuo nome

20. Alfa & Yanomi - Testa tra le nuvole, pt. 2

21. Dotan - No words

22. Fred De Palma - Paloma (feat. Anitta)

23. Federico Poggipollini - Inno di Mameli