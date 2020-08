Graffiti, Annalisa: singolo promozionale dall'album "Nuda"

Di Alberto Graziola martedì 25 agosto 2020

Annalisa, Graffiti: testo, significato canzone e audio

Come una sorpresa ai fan, esce oggi un assaggio del nuovo album di Annalisa, Nuda. Il brano “Graffiti” è, infatti, disponibile in tutti gli store digitali.

I suoi ultimi singoli che hanno anticipato l’album sono stati “ Vento sulla luna” con Rkomi e “Houseparty”, uscito durante il lockdown, mentre con il precedente album “Bye Bye” (Disco d’ Oro), pubblicato nel 2018, ha ottenuto molti successi, affermandosi come l’unica artista donna a collezionare certificazioni per ogni singolo estratto dall’album: da “Direzione la vita” a “Il mondo prima di te”, per passare ad altri singoli di successo “ Bye Bye” e “Un domani” con Mr Rain che hanno raggiunto tutti la certificazione Platino, oltre a conquistare il vertice delle classifiche radiofoniche italiane.

Qui sotto potete leggere il testo e ascoltare la canzone, prodotta da Michele Canova.

Annalisa, Graffiti, Testo

[Strofa 1]

Ho solo la tua voce in testa

Che mi chiama ad una festa

Tutti cantano la stessa

Io non ne ho sentita mezza

Che ho davanti te

E non è facile

Sotto i grattacieli

Sotto fino a ieri

E anche oggi sei la copia

Di tutti i miei pensieri

Levati i vestiti

Vestiti coi Levi’s

Che in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vеtri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tеmpo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[Strofa 2]

Ho ancora la tua voce in testa

Dentro una chiamata persa

Tutti dicono la stessa

Io non ne ho capita mezza

Che sembra facile

Ma sono in astinenza

Dove sei finito

Toglimi il vestito

E anche oggi sei la scena

Di questo lungo film

Levati i pensieri

Prestami i tuoi Levi’s

Che in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[Bridge3]

Quando la festa è finita

C’è la città che si svuota

E la luna è piena come il portacenere

I graffi dietro la schiena

Come i graffiti che abbiamo ancora addosso

Restano

Anche se qui piove

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora ancora

Ancora

Ancora