Tra un anno: il nuovo singolo da solista di Samuel, dal 28 agosto

Dal 28 agosto 2020, sarà disponibile il nuovo singolo di Samuel, il frontman dei Subsonica che, nel 2021, pubblicherà il suo secondo album da solista.

Il nuovo singolo di Samuel si intitola Tra un anno ed è già disponibile in pre-save. Il brano, prodotto da Mace, arriva a distanza di tre anni da Il codice della bellezza, il primo album da solista di Samuel.

Come spiegato direttamente da Samuel con le sue dichiarazioni ufficiali, Tra un anno è un singolo fortemente ispirato ai tempi incerti che stiamo vivendo:

L’anno scorso ero uno dei giudici di X Factor, in un salotto della musica televisiva. Esattamente un anno dopo, sono in giro per piccoli festival in tutta Italia, a cercare di far ripartire la musica live. Mai avrei immaginato quello che è successo quest'anno: un'esperienza che ha coinvolto il mondo intero. Non puoi mai aspettarti davvero nulla e "Tra un anno" ha quella giusta attitudine malinconica che fa riflettere proprio su questo. Che cosa succederà tra un anno?