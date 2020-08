Vida Loca: il nuovo singolo dei Black Eyed Peas con Nicky Jam e Tyga (Testo, Traduzione e Video)

Di Fabio Morasca martedì 25 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo dei Black Eyed Peas.

Dal 24 agosto 2020, è disponibile il video ufficiale di Vida Loca, il nuovo singolo dei Black Eyed Peas, estratto dal loro ultimo album, Translation, che vede la partecipazione di Nicky Jam e di Tyga.

Il video di Vida Loca ha raggiunto quota 15 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

I Black Eyed Peas presenteranno il loro nuovo singolo, quarto estratto da Translation dopo Ritmo (Bad Boys for Life), Mamacita e Feel the Beat, sul palco degli MTV Video Music Awards 2020 (che andranno in onda nella notta tra domenica 30 e lunedì 31 agosto) che calcheranno per la prima volta nella loro carriera.

Di seguito, trovate il testo e la traduzione di Vida Loca; cliccando sulla foto in alto, potete vedere il video ufficiale.

Black Eyed Peas feat. Nicky Jam e Tyga - Vida Loca: il testo

Four, tres, two, uno.

It's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno.

Don't you know I'm loco

No quiero no problemo

Them girls they love the coco

Don't need to call the popo

Judging me's a no, no

If you scroll through my photo

I do not live in slow mo

I live my life in turbo.

'Cause it's mi vida loca, it's mi vida loca

I do what I wanna

I do what I wanna

You can't tell me nothing, baby

No me diga' nada

Bitch, you not my mama.

It's mi vida loca

So callate tu boca

I already told ya, I told ya

I'm livin' la vida loca.

It's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno.

Vida loca y no e' la de Ricky

Con una canción y me busco el ticket

Dinero, 'tamo pa' eso

Will, tirame el beat, que yo rompo el verso

Esto lo hicimo' pa' romper la discoteca

Aquí no hay miedo, lo dejamo' en la gaveta.

Es mi vida loca, es mi vida loca

Nadie me la toca, nadie me la toca

Es mi vida loca algarete y no me importa

Bitch, you're not my mama.

It's mi vida loca

So callate tu boca

I already told ya, I told ya

I'm livin' la vida loca.

It's my life, bitch

It's my life, bitch

It's my life, bitch

Four, tres, two, uno.

This a big face, give me big space

Bring that ass back, make it rotate

Shoot my shot, all I need is one take

House party poppin' on a Monday

Can't tell me nothing like Kanye

And I never backtrack, get it my way

Do what I say, be fiancé

I got girls light skin like Sade

Dark skin, skin like cake

Mmh, mmh, ok

Flat stomach, no waist

She wanna kiss 'n make up, olé

Don't you act up them boys in the back

And they won't think twice, just and react

My life a movie, 'nother hit, it's a wrap

Tell a hater relax.

It's mi vida loca

So callate tu boca

I already told ya, I told ya

I'm livin' la vida loca.

Óyeme, óyeme, esta es mi vida

Y quítate de mi camino, metida

No tengas celos, no seas jodida

Tú sabes que es mi estilo, maravilla

No puede' matar la movida

Porque no estás en mi liga

Pegando, pegando muy duro

Estoy trabajando todo' lo' día'

We work hard, play hard

Hot chicks on my radar

Stay lit on our liquid

'Til we blackout like Darth Vader

Squad it up with these hot baes

And they stay south of the equator

I shine like a quasar

Ain't another nigga crazier.

It's mi vida loca

It's mi vida loca

I do what I wanna

I do what I wanna

You can't tell me nothing, baby

No me diga' nada

Bitch, you not my mama.

Black Eyed Peas feat. Nicky Jam e Tyga - Vida Loca: la traduzione

Quattro, tre, due, uno.

È la mia vita, stron*a.

È la mia vita, stron*a

È la mia vita, stron*a

Quattro, tre, due, uno.

Non sai che sono pazzo

Non voglio problemi

Le loro ragazze adorano il cocco

Non c’è bisogno di chiamare il cul*

Giudicarmi è un no, no

Se scorri attraverso le mie foto

Non vivo al rallentatore

Vivo la mia vita col turbo.

Perché è la mia vita pazza, è la mia vita pazza

Faccio quello che voglio

Faccio quello che voglio

Non puoi dirmi niente, baby

Non dirmi niente

Stron*a, non sei mia madre.

È la mia vita pazza

Quindi chiudi la bocca

Te l'ho già detto, te l'ho detto

Sto vivendo la vita pazza.

È la mia vita, stron*a.

È la mia vita, stron*a

È la mia vita, stron*a

Quattro, tre, due, uno.

Vida loca e non è quella di Ricky

Ho fatto i soldi con una canzone

Soldi, li sto cercando

Will, lanciami il beat, che lo colpirò

Lo abbiamo fatto per rompere la discoteca

Qui non c'è paura, l'abbiamo lasciata nel cassetto.

È la mia vita pazza, è la mia vita pazza

Nessuno me la tocca, nessuno me la tocca

È la mia vita pazza, stupido, e non mi interessa

Stron*a, non sei mia madre.

È la mia vita pazza

Quindi chiudi la bocca

Te l'ho già detto, te l'ho detto

Sto vivendo la vita pazza.

È la mia vita, stron*a.

È la mia vita, stron*a

È la mia vita, stron*a

Quattro, tre, due, uno.

Questa è una faccia grande, dammi un grande spazio

Riporta quel c*lo indietro, fallo ruotare

Spara il mio colpo, ciò di cui ho bisogno è un incasso

Festa in casa che scoppia di lunedì

Non puoi dirmi niente come Kanye

E non torno mai indietro, lo ottengo a modo mio

Fai quello che dico, sii fidanzato

Ho ragazze con la pelle chiara come Sade

Pelle scura, pelle come una torta

Mmh, mmh, ok

Pancia piatta, senza vita

Vuole baciare e truccarsi

Non comportarti male alle spalle dei loro ragazzi

non ci penseranno due volte e reagiranno

La mia vita è un film, un altro successo, tutti a casa

Di' ad un hater di rilassarsi.

È la mia vita pazza

Quindi chiudi la bocca

Te l'ho già detto, te l'ho detto

Sto vivendo la vita pazza.

Ascoltami, ascoltami, questa è la mia vita

E levati di mezzo, invadente

Non essere geloso, non essere fuori di testa

Tu lo sai il mio stile, meraviglia

Non posso uccidere la vibrazione

Perché non giochi nel mio campionato

Colpire, colpire così forte

Sto lavorando ogni giorno

lavoriamo duro, giochiamo duro

Ragazze calde nel mio radar

Rimani acceso sui nostri "liquid"

Finché non saremo svenuti come Darth Vader

Alleati con questi caldi "bae"

E loro restano a sud dell'equatore

Risplendo come una quasar

Non sono un altro ni*ga più pazzo.

Perché è la mia vita pazza, è la mia vita pazza

Faccio quello che voglio

Faccio quello che voglio

Non puoi dirmi niente, baby

Non dirmi niente

Stron*a, non sei mia madre.