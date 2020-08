Irama a Blogo: "'Crepe' è una raccolta di brani, generi, colori e sfumature diverse che mi rappresentano: quello che sono io, oggi"

Di Alberto Graziola martedì 25 agosto 2020

Crepe, il nuovo Ep di Irama dal 28 agosto 2020: leggi l'intervista al cantante su Soundsblog.it

Esce il 28 agosto, per Warner Music, “Crepe” il nuovo EP di Irama.

Dopo lo straordinario successo di “Mediterranea” il nuovo singolo colonna sonora dell’estate 2020, già certificato doppio platino, con oltre 60 milioni di stream e salito in vetta a tutte le charts posizionandosi al N1 della classifica di vendita per quattro settimane e al primo posto della classifica earone dei brani più trasmessi dalle radio italiane, Irama presenta il suo nuovo EP “Crepe”.

Il nuovo lavoro rispecchia le caratteristiche di un artista eclettico che spazia dal latin all'urban a elementi rock, generi che contribuiscono a creare questo puzzle che è il nuovo EP e che rappresenta l'insieme di quello che è oggi Irama, l'estensione della sua personalità e della sua forma artistica.



C'è una pratica giapponese che è una metafora perfetta di quello che Irama vuole rappresentare con il suo nuovo lavoro e che è stata di ispirazione nella creazione della copertina del disco. La pratica si chiama Kintsugi e consiste nell'utilizzo di oro o argento liquido per la riparazione di oggetti in ceramica che si rompono e che, una volta riparati, acquistano un valore maggiore. Metafora del come da una ferita o un'imperfezione possa nascere qualcosa di prezioso ed unico.

Venerdì esce "Crepe", il tuo nuovo Ep. Mi racconti del disco, la lavorazione dell'album e il concept?

E' una raccolta di brani che ci tenevo a pubblicare. Sono diversi tra di loro, raccontano sfumature e mondi diversi. Il titolo stesso è tratto da una tecnica giapponese, il Kintsugi, una metafora di vita che si sposava con questa raccolta di brani. Raggruppare pezzi, cocci rotti con colate d'oro e valorizzare ancora di più quello che si è rotto. Secondo me si sposava perfettamente con l'Ep, il non aver paura di mostrare delle crepe, dei colori e quello che sono oggi. E' raccontarlo anche con generi diversi che mi identificano.

Mi aggancio alla tecnica Kintsugi, la riparazione degli oggetti rendendoli unici. Ci sono stati momenti in cui queste imperfezioni e ferite che tutti noi abbiamo provato nella vita, ti hanno fatto sentire -appunto- ancora più unico e prezioso?

Sì, in generale sempre. Ognuno di noi ha avuto alti e bassi nella vita. E' impossibile provare la stessa emozione sempre, durante un trascorso di vita. Da lì c'è il dualismo proprio nel fare due generi, provare più emozioni. La musica va al passo con la vita, sarebbe impossibile catalogarla, racchiuderla. Sarebbe uno sforzo da parte mia e non avrebbe alcun senso. I più grandi artisti che ho sempre seguito sono stati eclettici. E proprio questo eclettismo, quando è naturale, dà una forza di identità a chi lo racconta. Per me sarebbe uno sforzo non raccontare più generi o limitarmi, anche se oggi sembra che questa cosa venga paradossalmente premiata - anche se la trovo contraddittoria- a livello artistico.

Sono d'accordo con te. Nell'Ep c'è una profondità interessante nei testi e si spazia dai vari generi -tormentoni inclusi da Mediterranea e Arrogante. Quanto è, appunto, importante la libertà di sperimentare e quanto è rischioso?

Sai, il rischio è sempre alto ma non facendo l'imprenditore me ne frego. Sono un artista ed è giusto che io segua anche quello che ho bisogno di dire, raccontare. Dall'altra parte è un bisogno: quando rendi un tuo prodotto artistico artefatto, allora è una sconfitta perché questo arriva alle persone. Quando sei sincero e traspare la verità dalle cose che stai facendo, la gente se ne accorge. Io sono convinto che sia così. Non mi identificherei in qualcosa di non sincero...

Esce anche una versione latina di Mediterranea, venerdì. Mi racconti questo progetto?

Sì, esce con De la Ghetto, sono felicissimo di questa collaborazione con lui. Da un po' di anni volevo percorrere questa strada fuori, all'estero. E' una cosa che voglio fare: rimboccarmi le maniche, con i piedi per terra, mettermi a studiare, uscire e raccontare la musica italiana anche da lì. Voglio raccontarlo fuori, è una responsabilità di noi giovani portare la musica all'estero, è un obiettivo anche mio.

Mi racconti l'esperienza di Amici Speciali, rimettersi in gioco, in un periodo non semplice come quello del lockdown, con uno studio vuoto, senza pubblico.

E' stata una bella esperienza, nonostante tutto. Ho avuto la libertà e la fortuna di poter fare quello che volevo, a livello artistico di portare uno spettacolo come volevo con l'aiuto incredibile di tutto il team di Amici. Abbiamo avuto una grande libertà di espressione. Lo ricordo con affetto. Lo studio era più intimo ma una bella esperienza...

Ultima domanda. Hai avuto un grande successo a Sanremo, ti piacerebbe tornare? Nel 2021 o in una delle prossime edizioni...

Non so, dipende dalla canzone. Se c'è una canzone che mi identifica in quel momento e volessi cantarla sul palco, magari sì. Vediamo.. è una scelta che devo ancora prendere a seconda del pezzo. Se poi il direttore artistico mi accoglierà, ci andrò volentieri...