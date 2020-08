Battiti Live 2020, quarta puntata stasera in tv: i cantanti che si esibiranno

Di Alberto Graziola lunedì 24 agosto 2020

Battiti Live 2020, la quarta puntata in tv stasera su Italia 1

Torna, questa sera, su Italia 1, Battiti Live 2020 con il quarto appuntamento (il penultimo) di questa edizione. L'ultima data andrà in onda lunedì prossimo, sempre in prima serata.

Ecco i cantanti che esibiranno nella puntata di oggi: Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, J-Ax da una bellissima spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella straordinaria cornice dei trulli di Alberobello.

Ieri, in prima serata su Telenorba, è andato in onda l'ultimo appuntamento dei Battiti Live 2020 (in onda il 31 agosto 2020 su Italia 1)