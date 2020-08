Achille Lauro stuzzica i fan: "È ora di rinascere ancora. Di nuovo. Domani"

Con queste parole, via Instagram, Achille Lauro annuncia una novità per domani, 24 agosto 2020. Mistero a cosa si stia riferendo...

C'è chi pensa che potrebbe esserci l'inizio della già annunciata seconda era, dopo il disco dance che aveva svelato e pubblicato qualche settimana fa, 1990.

Il disco era composto da sette tracce con la rivisitazione di hit anni Ottanta, Novanta e Duemila che vedono la partecipazione di Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa.

A inizio luglio Lauro aveva dichiarato:

Achille Lauro, due album all'orizzonte per il cantante: "Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana"

Ho firmato il piu importante contratto discografico degli ultimi 10 anni della musica in Italia. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi.

Sto lavorando a 2 nuovi album.

Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana.