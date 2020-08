Plug: il nuovo singolo di Vegas Jones (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca domenica 23 agosto 2020

Il testo e il video del singolo inedito di Vegas Jones.

Dal 21 agosto 2020, è disponibile il singolo inedito di Vegas Jones intitolato Plug, prodotto da Andry The Hitmaker.

Si tratta del secondo singolo inedito pubblicato nel giro di poche settimane dal rapper 26enne di Cinisello Balsamo. Lo scorso 31 luglio, infatti, Vegas Jones ha rilasciato 12-0 PM, sequel di suo brano pubblicato nel 2016, dal titolo 0-12 AM.

Tornando a Plug, Vegas Jones aveva spoilerato una piccola parte della canzone con un video condiviso tramite la propria pagina ufficiale Instagram.

Di seguito, trovate il testo di Plug; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il singolo.

Vegas Jones - Plug: il testo

Ne stappo un altra con lo stesso nome del contagio

Vado nello 089

Ne scasso un'altra con lo stesso passo

Svuoto il tuo compound, ma non lascio prove

E sono al terzo cambio, come l'ultimo in campo

Faccio sia punta che l'allenatore

Spacco tutto il palco come un vero vandalo

Ma dalle strade c'è solo love

Il nuovo deca del giro di boa

E siamo troppo savage, ma mica per dire

C'ho mezza dozzina con la stessa cioccia

Non mi stanca mai, mi fa divertire

Nella camionetta, il sogno s'è fermato

Mi ricordo eravamo dei ragazzini

Sono così giovane, ma con 'ste rime sono già un sir

Sono già un sire, io, Benz Benz

Giro su un mezzo del 2009, la pelle profuma di nuovo,

Mi intendo delle quattro ruote, ho cercato il modello per giorni,

Ripasso nel blocco a riprendere il mio socio

È sciallato la dietro, con il vetro nero

Welcome to 'Nisello, siamo la Champions dei terroni.

E quanto mi dai? A quanto la fai?

Chi t'ha mandato da me? Che plug hai?

Chi te l'ha detto? Dove l'hai sentito?

Porto rispetto, là fuori qualcuno vende più un disco di platino triplo

Designer shit, entro e ti svuoto,

Lo faccio solo, perché ora posso,

E quanto mi dai? A quanto la fai?

Chi t'ha mandato da me? Che plug hai?

Bevo vodka, come i russi, di qualità

Faccio quel che mi va, no roba cheap

Ci sono virus che passano oltre la mia Fendi mask

Tipo l'invidia, tipo la trap

No, io non posso fermare la giostra

Sì, ma io posso gasare una folla

Ho un mago Forrest dentro la mia jolla

20k di gioielli sopra le mie maglie

Per venti, se parlo del conto

Sto a Montenapo con i miei fratelli

Fan*ulo bastardi, rotto non ci torno

Quest'anno mi voglio rimettere in moto

E non uso le piste, non fotto

Mi sono lasciato alle spalle l'orgoglio

Non sono cose da capo che sono.

E quanto mi dai? A quanto la fai?

Chi t'ha mandato da me? Che plug hai?

Chi te l'ha detto? Dove l'hai sentito?

Porto rispetto, là fuori qualcuno vende più un disco di platino triplo

Designer shit, entro e ti svuoto,

Lo faccio solo, perché ora posso,

E quanto mi dai? A quanto la fai?

Chi t'ha mandato da me? Che plug hai?

Che plug hai? Che plug hai?

Che plug hai? Che plug hai?

Che plug hai?

Che plug hai? Che plug hai?