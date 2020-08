The Batman, nel trailer la canzone "Something in the Way" dei Nirvana (video)

Di Alberto Graziola domenica 23 agosto 2020

The Batman trailer: video, qual è la canzone? Something in the Way dei Nirvana

E' uscito, in queste ore, il trailer di "The Batman", film dalle grandi aspettative (soprattutto al box office). Le prime immagini della pellicola sono accompagnate, nella colonna sonora, dall'inquietante traccia dei Nivana, "Something in the Way".

Sebbene non sia la versione originale dei Nirvana , il compositore Michael Giacchino è rimasto abbastanza vicino all'originale, inizialmente mantenendo intatta l'atmosfera solenne. Lungo la strada, però, la canzone "prende ritmo" con pianoforti, batteria, una voce ronzante e successivamente fioriture più orchestrali che aiutano a costruire la tensione dell'azione per il trailer.

Il film è interpretato da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard e John Turturro. Il Batman dovrebbe attualmente essere nei cinema il 1 ottobre 2021.

La canzone "Something In the Way" era presente nell'album dei Nirvana del 1991, Nevermind, come ultima traccia nel disco (c'era una traccia nascosta "Endless, Nameless"). Sebbene non sia stato pubblicato come singolo, è rimasto popolare ed è stato incluso anche nella performance MTV Unplugged della band a New York.

Clicca in apertura post per vedere il trailer (e ascoltare la versione di Something in the way).