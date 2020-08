Tick Tock, Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn, lyrics, traduzione e video ufficiale

Di Alberto Graziola domenica 23 agosto 2020

Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn, Tick Tock: significato canzone, testo e traduzione

Tick Tock è il nuovo singolo del terzo album in studio di Clean Bandit, con Mabel e 24kGoldn.

La canzone è stata anticipata per la prima volta sui social dei Clean Bandit, utilizzando brevi frammenti di 4 secondi della traccia prima di essere annunciata ufficialmente il 17 agosto 2020, con un teaser per il video musicale in arrivo nei giorni successivi all'uscita della canzone il 21 agosto.

La canzone parla dell'ossessione e della sensazione di essere infatuati di una persona e di come ci si possa sentire, come se fosse costantemente in esecuzione nella tua mente ogni ora del giorno come un orologio.

La canzone è stata scritta con Kamille (che ha anche collaborato in "Solo") ed è stata scritta appena prima dell'inizio del blocco del COVID-19 2020, con la canzone prodotta durante questo periodo insieme a Mark Ralph che ha contribuito a finire la traccia.

In apertura post il video ufficiale, a seguire testo e traduzione del pezzo.

Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn, Tick Tock, Lyrics

[Intro: Mabel]

Tick tock, tick tock

Tick tock, tick tock, tick tock

Tick tock, tick tock

[Verse 1: Mabel]

I don't need no other, I'm satisfied

Doing it on my own

Only takes one other to change your vibe

Ain't that the way it go?

I don't need no body, but you're on replay

Caught in a memory

When you touch my body and you say my name

Giving me what I need

(Tick tock, tick tock, tick tock)

[Pre-Chorus: Mabel]

Every minute, so lost in it

Like you're in my bed

Every hour, give you power

I'm losing mine instead

(Tick tock, tick tock)

[Chorus: Mabel]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day

But my head is screaming, "Go away"

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24/7, got you on my mind

Darling, I don't have the time

My body wants you night and day

I'm losing all control of me

[Post-Chorus: Mabel]

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

[Verse 2: 24kGoldn]

Hey!

24/7 I got a place with your name on it

Just in case you decide you're coming out, mmh

No time to think it, too busy dancing and drinking

Know you been meaning to get up out of your housе, mmh

Baby, throw that Fendi on the floor

Addicted to your loving, need some more

Heard you want my body, I want yours

You already know that I already know

[Chorus: Mabel, 24kGoldn]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (And day)

But my head is screaming, "Go away" (Away)

(Tick tock, tick tock, tick)

24/7, got you on my mind

Darling, I don't have the time

My body wants you night and day (And day)

I'm losing all control of me (Of me)

[Post-Chorus: Mabel, 24kGoldn]

Na na, na na na

(Na na)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

(Yeah yeah)

Na na na na na na na

[Bridge: Mabel, 24kGoldn]

Every minute, so lost in it

Like you're in my bed

Every hour, give you power

I'm losing mine instead

Tick tock, mhm

Tick tock, tick tock, mhm

Tick tock, yeah

(Tick tock, tick tock, tick tock)

[Chorus: Mabel]

24/7, got you on my mind

Think about you all the time

My body wants you night and day (Day, day)

But my head is screaming, "Go away" (Go away, go away now, now)

24/7, got you on my mind (My mind, yeah)

Darling, I don't have the time

My body wants you night and day (And day)

I'm losing all control of me, yeah

[Post-Chorus: Mabel]

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

(You got me losing all control of me)

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na

Na na, na na na na na

Na na na na na na na

Tick tock, yeah

Clean Bandit and Mabel Featuring 24kGoldn, Tick Tock, Traduzione

Tick ​​tock, tick tock

Tick ​​tock, tick tock, tick tock

Tick ​​tock, tick tock

Non ho bisogno di altro, sono soddisfatto

Farlo da sola

Basta un altro per cambiare la tua atmosfera

Non è così che va?

Non ho bisogno di nessun corpo, ma sei in replay

Preso in un ricordo

Quando tocchi il mio corpo e dici il mio nome

Dandomi ciò di cui ho bisogno

(Tick tock, tick tock, tick tock)

Ogni minuto, così perso in esso

Come se fossi nel mio letto

Ogni ora, ti danno il potere

Invece sto perdendo il mio

(Tick tock, tick tock)

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Penso a te tutto il tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Ma la mia testa sta urlando: "Vai via"

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Sto perdendo tutto il controllo su di me

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na na

Na na, na na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

Hey

24/7 ho un posto con il tuo nome sopra

Nel caso in cui decidessi di uscire, mmh

Non c'è tempo per pensarci, troppo impegnato a ballare e bere

So che avevi intenzione di alzarti di casa, mmh

Baby, butta quel Fendi sul pavimento

Dipendente dal tuo amore, ne ho bisogno di più

Ho sentito che vuoi il mio corpo, io voglio il tuo

Sai già che lo so già

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Penso a te tutto il tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Ma la mia testa sta urlando: "Vai via"

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Sto perdendo tutto il controllo su di me

Na na, na na na

(Na na)

Na na, na na na na na na

Na na, na na na na na na

(Si si)

Na na na na na na na

Ogni minuto, così perso in esso

Come se fossi nel mio letto

Ogni ora, ti danno il potere

Invece sto perdendo il mio

Segno di spunta, mhm

Tick ​​tock, tick tock, mhm

Tick ​​tock, sì

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Penso a te tutto il tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Ma la mia testa sta urlando: "Vai via"

(Tick tock, tick tock, tick tock)

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti ho in mente

Tesoro, non ho tempo

Il mio corpo ti vuole notte e giorno

Sto perdendo tutto il controllo su di me

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na na

(Tick tock)

Na na na na na na na

(Mi fai perdere tutto il controllo su di me)

Na na, na na na

(Tick tock)

Na na, na na na na na na

Na na, na na na na na

Na na na na na na na

Tick ​​tock, sì