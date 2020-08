Notte della Taranta 2020, anticipazioni: Diodato, Mahmood e Gianna Nannini protagonisti, in tv su Rai 2 il 28 agosto alle 22.50

Di Alberto Graziola domenica 23 agosto 2020

Niente diretta della Notte della Taranta 2020, bensì una differita in onda sanato 28 agosto alle 22.50 su Rai 2. Una versione non live di questo appuntamento annuale che, in questo anno particolare (per usare un eufemismo) ha dovuto rinunciare al pubblico, alla presenza del pubblico e degli abitanti, per via dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Come riportato da Repubblica, i protagonisti sono stati Gianna Nannini, Mahmood e Diodato, ben fieri di partecipare a questo spettacolo, registrato nell'ex Convento degli Agostiniani. Tra le anticipazioni emerse, una versione della Nannini di "Fimmene fimmene, un grido di lotta delle donne di un tempo che lavoravano nei campi di tabacco".

Al lavoro, per assicurare uno show diverso ma al livello delle precedenti edizioni, lo scenografo Giancarlo Sforza, che ha voluto sostituire il il palco pop con uno più lirico, teatrale, che richiama il celebre tamburello.

Blocchi in cemento per impedire ingresso di curiosi e rischi di assembramenti, molta vigilanza e cura nel rispettare le regole della Notte della Taranta 2020. Sarebbe stato bello una diretta live, anche per chi, nel posto, non ha potuto godere della musica live. Invece, bisognerà aspettare il 28 agosto prossimo, alle 22,50, su Rai 2.