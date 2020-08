J-Ax su Fedez: "Abbiamo fatto grande musica insieme, è stato un bellissimo momento ma le cose nella vita finiscono"

J-Ax ha rilasciato un'intervista al Corriere (clicca qui per leggerla) affrontando diversi temi, dalla musica alla situazione di oggi, nel mondo e nel nostro Paese, legata al Covid-19.

Tu non mi puoi rivendicare il diritto di non metterti la mascherina perché io ti rivendico il diritto di non morire per colpa tua. Vivo a Milano, dove abbiamo pianto migliaia di morti, eppure la città è vuota: sono tutti in vacanza. Per questo dico che gli italiani sono dei bambini: preferiscono pensare che sia stato un brutto sogno e tornare alla vita di sempre