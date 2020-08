This is Paris - Nel documentario, Paris Hilton racconta l'incubo e gli abusi vissuti in collegio: "Credo che il loro obiettivo fosse quello di abbatterci"

Di Alberto Graziola domenica 23 agosto 2020

Paris Hilton si racconta nel documentario "This is Paris", su YouTube dal 14 settembre 2020

Paris Hilton si racconterà in "This Is Paris", documentario che andrà in onda in anteprima il 14 settembre sul canale YouTube ufficiale della cantante e dj. In quell'occasione, come anticipato in un'intervista a People, per la prima volta racconterà gli orribili abusi che dice di aver subito da adolescente mentre era in un collegio nello Utah.

"Ho seppellito la mia verità per così tanto tempo. Ma sono orgogliosa della donna forte che sono diventata. La gente potrebbe pensare che tutto nella mia vita mi sia stato facile, ma io voglio mostrare al mondo chi sono veramente ".

Anni prima di diventare famosa a livello internazionale grazie a "The Simple life" e ad una serie di singoli di successo, la Hilton era un'adolescente che viveva nel famoso Waldorf Astoria Hotel di New York City con i suoi genitori, Rick e Kathy Hilton, e i fratelli più piccoli: Nicky, 36, Barron, 30 e Conrad, 26.

"Era così facile uscire di nascosto e andare in discoteche e feste. I miei genitori erano così severi che mi ha fatto venir voglia di ribellarmi. Mi hanno [punito1] togliendomi il cellulare, togliendomi la carta di credito, ma non ha funzionato. Uscivo ancora da sola"

E così i genitori, Rick e Kathy, erano stufi e hanno deciso di mandare la loro figlia di 17 anni in un collegio che si concentravo sullo sviluppo comportamentale e mentale. Quasi subito dopo il suo arrivo, "sapevo che sarebbe stato peggio che altrove", dice Hilton. Gli abusi che ha subito, dice, sono avvenuti quotidianamente.

"Doveva essere una scuola, ma [le lezioni] non erano affatto l'obiettivo. Dal momento in cui mi svegliavo fino a quando andavo a letto, passavano tutto il giorno a urlarmi in faccia, urlare contro di me, torture continue".

Come riferito da People, la scuola ha risposto: "Originariamente aperta nel 1971, la Provo Canyon School è stata venduta dalla sua precedente proprietà nell'agosto 2000. Non possiamo quindi commentare le operazioni o l'esperienza del paziente prima di questo momento."

Supportata dalla testimonianza di altre tre sue ex compagne, la Hilton ha continuato:

“Il personale direbbe cose terribili. Mi facevano costantemente sentire male con me stessa e facevano i prepotenti. Penso che il loro obiettivo fosse quello di abbatterci. Ci hanno abusato fisicamente, picchiandoci e strangolandoci. Volevano instillare la paura nei bambini, quindi saremmo troppo spaventati per disobbedirgli ".

Quando uno dei suoi compagni di classe ha detto al personale che Paris aveva in programma di scappare ("non ci si poteva fidare di nessuno lì", dice), ha rivelato di essere stata messa in isolamento.

"Lo usavano come punizione, a volte 20 ore al giorno".

La paura di continui abusi ha iniziato a prendere il sopravvento sull'adolescente un tempo vivace.

"Avevo attacchi di panico e piangevo ogni singolo giorno. Ero così infelice. Mi sentivo come una prigioniera e odiavo la vita. Non sono riuscita a parlare con la mia famiglia, forse una volta ogni due o tre mesi. Siamo stati tagliati fuori dal mondo esterno. E quando ho provato a dirglielo una volta, mi sono messa così tanto nei guai che avevo paura di dirlo di nuovo. Afferravano il telefono o strappavano le lettere che scrivevo dicendomi: "Nessuno ti crederà". E lo staff diceva ai genitori che i bambini mentivano. Quindi i miei genitori non avevano idea di cosa stesse succedendo ".

Alla fine, a 18 anni nel 1999, Hilton lasciò la scuola e tornò a New York, ma era terrorizzata all'idea di dire una parola della sua esperienza, a chiunque.

"Ero così grata di essere stato fuori di lì, non volevo nemmeno parlarne di nuovo", dice Hilton. "Era solo qualcosa di cui mi vergognavo e non volevo parlarne."

Oggi, la Hilton confessa di non avere in programma di cercare giustizia legale. Si è concentrata, invece, sulla sensibilizzazione su altre cosiddette scuole di miglioramento del comportamento che, a suo avviso, utilizzano ancora come pratica il tipo di abuso fisico e verbale che ha sopportato per così tanto tempo.

"Voglio che questi posti vengano chiusi. Voglio che siano ritenuti responsabili. E voglio essere una voce per i bambini e ora gli adulti ovunque che hanno avuto esperienze simili"

This is Paris andrà in onda il 14 settembre 2020.