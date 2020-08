Capo: il nuovo singolo di Geolier (Testo e Video)

Di Fabio Morasca sabato 22 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Geolier.

Dal 20 agosto 2020, è disponibile il video ufficiale di Capo, nuovo estratto da Emanuele (Marchio Registrato), il repack di Emanuele, album d'esordio di Geolier, rilasciato lo scorso 10 luglio con l'aggiunta di 5 tracce inedite.

Emanuele (Marchio Registrato), al momento della pubblicazione di quest'articolo, è presente nella top ten della classifica Fimi riguardante gli album più venduti in Italia. L'album Emanuele, pubblicato il 10 ottobre 2019, ha esordito direttamente al terzo posto della classifica degli album più venduti; il repack Emanuele (Marchio Registrato), invece, si è piazzato direttamente in seconda posizione.

Di seguito, trovate il testo di Capo; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale.

Geolier - Capo: il testo

Stongo stiso, tengo sempre 'o fischio dint''e 'e recchie

Parlano troppo 'e me pe' quanto spacco e quanto spengo

Si me vedevi primma assaje cchiù sicco e senza nient

Mo songo assaje cchiù chiatto e a te magnà nun ce metto nient

Nun so' 'na rockstar, so' preciso 'int''a banca

E so' cagnato dint''e mode da quando so' cantant

E t'arricuorde quando 'a lloco nun passav

Pecché tutt''e quante lloco abbasce vestute firmat

Nun è pe' panne, nun 'o dico, l'aggio ditto spesso

Sennò po' sento ca Geolier dice sempre 'o stesso

19 anni, dico cose ca tu manco piens

Aggio azzeccate a tutte quante cu' 'nu pare 'e piezze.

S'aizza 'a genta assettata, sto buono c''a capa

Aggio perso già tre vole, piglio 'o jet privat

Ma 'e chi staje parlanne, nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde 'e loro sulo 'int''a 'na semmana

S'aizza 'a genta assettata, sto buono c''a capa

Aggio perso già tre vole, piglio 'o jet privat

Ma 'e chi staje parlanne, nun 'e veco nemmanco

Faccio cchiù sorde 'e loro sulo 'int''a 'na semmana.

Tutto apposto, mammà, nun vide ca nun chiove

Penso sulo a 'ncassà, nun penso 'a guagliona

Piglio 'na borsa Prada, dincelle ca sta apposto

Ma m'ha lasciato perché vo' sulo 'e dimostrazion

Parlammo chiaro, nun t'ha piglià, 'e a fa' 'nu poco l'omm

Pecché a fa' l'omm nun deriva sulo mo' d''e sorde

Sta chi fa 'o show dint''o locale che Dom Perignon

Ma se l'ha fatta c''a pensione ca c'ha dato 'a nonna

Nun me chiammà pe' nomme, chiammame Roberto Baggio

No' pecché so' assaje bravo, pecché c'assomiglio 'e faccia

E aggio fatto cose, si t''e dico vaje 'int''a l'ansia

Dint''a Louis Vuitton c'aggio ditto, loco 'o riesto è mancia.

S'aizza 'a genta assettata, sto buono c''a capa

Aggio perso già tre vole, piglio 'o jet privat

Ma 'e chi staje parlanne, nun è veco nemmanco

Faccio cchiù sorde 'e loro sulo 'int''a 'na semmana

S'aizza 'a genta assettata, sto buono c''a capa

Aggio perso già tre vole, piglio 'o jet privat

Ma 'e chi staje parlanne, nun 'e veco nemmanco

Faccio cchiù sorde 'e loro sulo 'int''a 'na semmana.