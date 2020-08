Alessandra Amoroso, nuovo album: "Presto mi chiuderò in studio. Per la prima volta ci sarò io, in tutto"

Karaoke è sicuramente uno dei tormentoni (se non IL tormentone) di questa estate 2020. A inciderla sono stati i Boomdabash insieme all'amica e collega Alessandra Amoroso con cui avevano già lavorato in "Mambo salentino". In un'intervista al Corriere, l'ex vincitrice di Amici parla del grande riscontro ottenuto dal brano:

Ma nel futuro della Amoroso, c'è già il pensiero sul nuovo album dopo il disco "10" in occasione del decennale della sua carriera discografica:

"Avevo iniziato mesi fa. Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace. Anche nel sound si sentiranno delle cose nuove. Sono contenta come non mai perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro (...) Quando sono uscita da “Amici” mi sono trovata davanti un altro mondo. Da certi schiaffi non mi sono mai completamente ripresa, ma la maturità arriva con gli anni e adesso sta finalmente succedendo: non mi sento più sbagliata, so chi sono e so quello che voglio"