Vaz Tè, VT2M è l'album d'esordio

Di Fabio Morasca giovedì 27 agosto 2020

L'album d'esordio di Vaz Tè.

A partire dal prossimo 4 settembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming, VT2M, l'album d'esordio di Vaz Tè, il rapper genovese, membro della crew Wild Bandana, che lo scorso 20 agosto ha pubblicato il singolo inedito Benedetta, brano che vede la partecipazione di Izi.

Per VT2M, album pubblicato su etichetta Dogozilla Empire/Sony Music, Vaz Tè ha collaborato, oltre che con Izi, anche con Tedua, Drefgold, Bresh, Sav12 e Peppe Soks.

L'album è composto da 10 tracce. I producer con i quali Vaz Tè ha lavorato sono Roofio, Chris Nolan, Evangelisti, Don Joe, David Ice, Janaz e Closelisten.

L'album è già disponibile in pre-save. In fondo, trovate la tracklist di VT2M.

Come già anticipato, VTM2 è l'album d'esordio del rapper genovese di 28 anni.

Attivo dal 2013, prima di VTM2, Vaz Tè si è fatto notare soprattutto con il mixtape d'esordio Singapore, il mixtape Medaglia d'Oro, realizzato insieme a Tedua, che, all'epoca, si faceva chiamare Duate, il singolo Live and Die in Palmaro, seguito dai due freestyle Chicken Point e Crisi dinastica, il mixtape Amici Miei, il primo progetto realizzato a Milano da Vaz Tè insieme a Bresh, Disme, Ill Rave, Nader Shah e Tedua, la traccia Wild Bandana, contenuta nell'album di Izi, Pizzicato, singolo certificato Disco di Platino, i singoli È finita, Glory Boy e Questo no e l'EP Waiting Room, il suo primo progetto realizzato in una major.

Vaz Tè - VT2M: la tracklist

1. Giotto

2. Big Dog feat. Drefgold & Bresh

3. Wsp

4. Skillato

5. Mowgli & Tarzan feat. Tedua

6. Dos Santos

7. Beckham feat. Sav12

8. Benedetta feat. Izi

9. Risky Road feat. Peppe Soks

10. S4TW