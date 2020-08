Stasera in tv su Rai 1, Mina protagonista dell'ultima puntata di "Una storia da cantare"

Di Alberto Graziola sabato 22 agosto 2020

Una storia da cantare, su Rai 1, sabato 22 agosto 2020: ultima puntata dedicata a Mina, anticipazioni, ospiti e canzoni

I più grandi interpreti della musica italiana, questa sera, sabato 22 agosto alle 21.25 su Rai1, celebreranno Mina, la regina della canzone del nostro paese, in una puntata speciale di “Una storia da cantare”, in replica.

Insieme a Enrico Ruggeri nel ruolo di narratore e Bianca Guaccero, si potranno riascoltare le sue più belle canzoni, dall’iconica “Tintarella di luna” del 1960, passando per “Grande grande grande”, “Un anno d’amore”, “E se domani”, “Città vuota”, “Sono come tu mi vuoi”, fino alla recente “Luna diamante”, scritta per lei da Ivano Fossati.

Ad affiancare gli interpreti, ancora una volta la grande band diretta da Maurizio Filardo. Non mancheranno inoltre aneddoti, curiosità, filmati e testimonianze di tanti ospiti, amici e colleghi, per ripercorrere una storia musicale che appartiene a tutto il paese.

Gli interpreti della puntata saranno: Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Fausto Leali, Arisa e Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio.