Dua Lipa compie 25 anni: vero nome, età, curiosità sulla cantante (e sul NO ricevuto per entrare in un coro)

Di Alberto Graziola sabato 22 agosto 2020

Dua Lipa, età, vero nome, notizie e curiosità sulla cantante esplosa con le hit "New Rules" e "Don't Start Now"

Il 22 agosto 1995 nasceva Dua Lipa, affermata popstar esplosa da alcuni anni a livello internazionale. Recentemente ha annunciato anche la versione remix del suo ultimo disco, Future Nostalgia, arricchito anche con la versione di "Levitating" insieme a Madonna e Missy Elliott. Vediamo insieme qualche curiosità e notizia che forse non sapevate.

Partiamo dal vero nome di Dua Lipa. Qual è? E' una domanda che si fanno in molti e tra le più cercato su Google. Ebbene, ils suo vero nome è... Dua Lipa e significa "Love", amore, in albanese. E' nata il 22 agosto 1995 a Londra, da genitori albanesi originari del Kosovo, che hanno abbandonato Pristina nel 1992, tre anni prima della sua nascita. Oggi è alta 173 cm

In un'intervista per "Cleo Singapore", Dua Lipa conferma di essere stata bocciata, da giovanissima, in un coro. Lo ha raccontato e confermato lei stessa:

Siccome amo cantare, volevo fare un'audizione per il coro della scuola. È accaduto in un'assemblea in cui il mio insegnante ha suonato una nota molto alta ed è stato tipo "Dai Dua, canta questa canzone": non è uscito niente. Poi mi ha detto "OK, la prossima volta". Non mi ha mai dato un posto nel coro. Tuttavia, mi piaceva così tanto cantare, quindi andavo alla Sylvia Young Theatre School [a Londra] il sabato. Quando avevo nove anni, c'era un insegnante lì che diceva che sapevo davvero cantare e mi mise in una classe con ragazzi di 13 e 14 anni. Mi ha reso davvero nervoso perché ero con degli adolescenti ed è stato davvero spaventoso [per una bambina di nove anni].

Fu Lana Del Rey ad aiutarla producendole il primo singolo, New Love.

Ama descrivere il suo genere musicale come dark pop:

Ammiro davvero l'onestà e la sincerità nel poter parlare di esperienze tristi e trarre ispirazione dall'oscurità. Il fare una canzone su cui ballare, ma quando ascolti il ​​testo, c'è qualcosa di abbastanza sincero e triste allo stesso tempo. Molte delle canzoni dell'album sono dark pop e hanno significati oscuri, ma una canzone come "Lost in Your Light" è sicuramente una delle più felici.

Dall'uscita di "Future Nostalgia", Dua Lipa ha parlato pubblicamente del difficile percorso attravesato per finire il suo secondo album. Il produttore della cantante, Kirkpatrick ha detto di aver assistito in prima persona al conflitto, soprattutto perché riguardava il nuovo e intenso status di celebrità della popstar. A causa di questo recente status di superstar, è stata sommersa dalla proposta di tutti i tipi possibili di produttori, che hanno inviato le sue canzoni sperando di essere inclusi in "Future Nostalgia".

Ha iniziato a caricare, su YouTube, da quando aveva 14 anni, cover di canzoni celebri come quelle di Christina Aguilera e Nelly Furtado. Solo nel 2015 ha cominciato a lavorare con la Warner Bros sul suo primo disco.

Ha lavorato come cameriera, è stata modella prima di dedicarsi alla carriera del canto a tempo pieno.

