Para El Sol, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita

Di Alberto Graziola venerdì 21 agosto 2020

Da oggi, venerdì 21 agosto, è in radio e disponibile in digitale “Para el sol”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti.

“Para El Sol”, scritta dallo stesso Enrico e prodotta da Matteo Cantaluppi, è una canzone dal profondo significato che riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita. Un suono ricco e articolato in cui gli strumenti dialogano e si fondono perfettamente tra loro accompagnando l’intenso e graffiante timbro vocale del cantautore toscano.

Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.

Il suo ultimo progetto discografico è “Nigio”, album che contiene il brano sanremese “Baciami Adesso” e l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.

Enrico Nigiotti tornerà live a partire dal 7 maggio 2021 debuttando al Teatro Celebrazioni di Bologna.

In scaletta i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).

Qui sotto audio e testo della canzone.

Enrico Nigiotti, Para El Sol, Testo

Eh, Eh

L’amicizia non inizia e non finisce come il vento

non è il sole che ti scalda viene l’ombra e è già tramonto

Dentro a gli occhi ha delle tasche per chi cerca e trova sempre

un sorriso sulla faccia che ti guarda veramente

Non è niente che si venda o che si lascia dentro ad un forse

come fosse solo un piccolo prurito sulla pelle

ti ricorda anche se cresci che sei il bimbo dei ricordi

che scappava come un razzo

che perdeva ancora i denti

Che saremo poi chissà

motorini o gatti neri?

Quante storie che ci cambiano

e ci cambiano

Ancora con te

ancora io ci penso

seduti lì a dividere lo stesso banco

ancora io e te

fumiamo ancora Giorgio

un’ora senza tutta questa noia che c’è

io e te

con te

quanto ci ridi adesso?

L’amicizia non inizia e non finisce come un patto

come fosse una bugia legalizzata dal cazzeggio

così è vera e così è bella come il culo di un atleta

così rara ed improvvisa forte come una sorpresa

Quante storie poi chissà

quante cambiano

Ancora con te

ancora io ci penso

seduti lì a dividere lo stesso banco

ancora io e te

fumiamo ancora Giorgio

un’ora senza tutta questa noia che c’è

io e te

con te

quanto ci ridi adesso?