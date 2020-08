Mariah Carey feat. Lauryn Hill, Save the day: lyrics e traduzione. Sapevate che la canzone era stata pensata da Jermaine Dupri nel 2011?

Di Alberto Graziola venerdì 21 agosto 2020

Mariah Carey feat. Lauryn Hill, Save the day: significato, lyrics, traduzione canzone

"Save the Day" è il primo singolo estratto dall'album di Mariah Carey, The Rarities.

In origine, l'idea era di riunire una varietà di musicisti per concepire la canzone come singolo di beneficenza. Il 12 febbraio 2011, Jermaine Dupri ha twittato:

Se questa canzone uscirà come voglio, sarà incredibile

Nell'occasione, ho citato Mariah stessa, Taylor Swift, Mary J. Blige, R. Kelly e Drake nel tweet.

Sempre nel 2011, Jermaine ha espresso i suoi sentimenti sullo scenario del mondo in quel momento e l'ispirazione per la canzone:

Stanno accadendo molte cose nel mondo in questo momento. Speriamo di creare qualcosa di speciale con altri grandi musicisti che commuova le persone e possa far loro capire che POSSONO fare qualcosa di positivo per migliorare le loro vite e il mondo. […] L'ispirazione per la canzone viene da Points of Light Institute, il più grande abilitatore di azione volontaria nella nazione, un'organizzazione che ispira, equipaggia e mobilita le persone ad agire e cambiare il mondo.

Tuttavia, il pezzo non ha mai visto la luce. Un anno dopo, Mariah ha detto su Twitter che la canzone era "in un attesa per un motivo molto speciale .. da rivelare in un secondo momento".

Ora, questa versione ri-registrata presenta il featuring Lauryn Hill (mai menzionato nella demo originale) nella canzone dei Fugees Killing Me Softly ed è stata rilasciata per promuovere il nuovo album di Mariah The Rarities, che sarà composto da canzoni inedite b-sides e live della sua carriera.

In apertura post l'audio della canzone, a seguire testo e traduzione.

Mariah Carey feat. Lauryn Hill, Save the day, Lyrics

[Intro: Mariah Carey]

We're all in this together

You're my only hope

And it's too divided, too deep to understand

But if we don't do it, tell me, who will?

Oh, we always say these words that don't mean too much

I wonder, where is the love?

It's curious

The fear still holding us down

One day, will we look up?

[Verse 1: Mariah Carey]

You got a right to your own opinion

But when it comes to the world we live in

Isn't it the time that we start rebuilding

All of the things that makes me crumble

We all tend to forget that

We all ceasе to exist if

We all live for oursеlves

If nobody bothers to find a solution

[Chorus: Mariah Carey]

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't

We won't ever learn to save the day, woah, oh

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't

We won't ever learn to save the day

[Verse 2: Mariah Carey]

We're all in this together

You're my only hope (Only hope)

And it's too divided, too deep to understand

But if we don't do it, tell me, who will? Yeah

Always say these words that don't mean too much

I wonder, where is the love?

It's curious

The fear still holding us back

One day, will we look up?

It's up to us

[Chorus: Mariah Carey]

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't

We won't ever learn to save the day, woah, oh

(To save the day, to save the day)

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't (Come on, come on)

(Will we?) We won't ever learn to save the day

(Ever learn, no)

[Bridge: Mariah Carey & Lauryn Hill]

La-la-la, la, la-la, la

Woah, la

Woah, la (Ah, ah, ah)

La

[Chorus: Mariah Carey]

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't

We won't ever learn to save the day, woah, oh (To save the day)

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't (And she won't)

We won't ever learn to save the day, woah, oh

(We're gonna have to learn to save the day)

If he won't, and she won't, and they won't, then we won't

We won't ever learn to save the day (To save the day)

[Outro: Mariah Carey]

We gon' learn, we gon' learn

Said we gotta learn

Mariah Carey feat. Lauryn Hill, Save the day, Traduzione

Siamo tutti sulla stessa barca

Sei la mia unica speranza

Ed è troppo diviso, troppo profondo da capire

Ma se non lo facciamo, dimmi, chi lo farà?

Oh, diciamo sempre queste parole che non significano molto

Mi chiedo, dov'è l'amore?

È curioso

La paura ci trattiene ancora

Un giorno guarderemo in alto?

Hai diritto alla tua opinione

Ma quando si tratta del mondo in cui viviamo

Non è ora che iniziamo a ricostruire?

Tutte le cose che mi fanno crollare

Tendiamo tutti a dimenticarlo

Cessiamo tutti di esistere se

Viviamo tutti per noi stessi

Se nessuno si preoccupa di trovare una soluzione

Se lui non lo farà, e lei no, e loro no, allora non lo faremo

Non impareremo mai a salvare la giornata, woah, oh

Se lui non lo farà, e lei no, e loro no, allora non lo faremo

Non impareremo mai a salvare la situazione

Siamo tutti sulla stessa barca

Sei la mia unica speranza

Ed è troppo diviso, troppo profondo da capire

Ma se non lo facciamo, dimmi, chi lo farà?

Oh, diciamo sempre queste parole che non significano molto

Mi chiedo, dov'è l'amore?

È curioso

La paura ci trattiene ancora

Un giorno guarderemo in alto?

Se lui non lo farà, e lei no, e loro no, allora non lo faremo

Non impareremo mai a salvare la giornata, woah, oh

(Per salvare la giornata, per salvare la giornata)

Se lui non lo farà, e lei non lo farà, e loro non lo faranno, allora non lo faremo (Andiamo, andiamo)

(Lo faremo?) Non impareremo mai a salvare la situazione

(Mai imparato, no)

La-la-la, la, la-la, la

Woah, il

Woah, la (Ah, ah, ah)

Il

Se lui non lo farà, e lei no, e loro no, allora non lo faremo

Non impareremo mai a salvare la giornata, woah, oh (Per salvare la giornata)

Se lui non lo farà, e lei non lo farà, e loro no, allora non lo faremo (e lei no)

Non impareremo mai a salvare la giornata, woah, oh

(Dovremo imparare a salvare la giornata)

Se lui non lo farà, e lei no, e loro no, allora non lo faremo

Non impareremo mai a salvare la giornata (a salvare la giornata)

Impareremo, impareremo

Ho detto che dobbiamo imparare