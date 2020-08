Benedetta: il nuovo singolo di Vaz Tè con la partecipazione di Izi (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 21 agosto 2020

Il testo e il video del nuovo singolo del rapper genovese.

Dal 20 agosto 2020, è disponibile il nuovo singolo di Vaz Tè, rapper genovese membro della crew genovese, Wild Bandana, di cui fanno parte Tedua, Izi, Guesan e Ill Rave, ed esponente italiano del drill, sottogenere della musica trap.

Il nuovo singolo del rapper 28enne si intitola Benedetta e vede la partecipazione proprio di Izi. Il nuovo singolo è stato prodotto da Don Joe e David Ice ed è la prima anticipazione dell'album d'esordio di Vaz Tè che si intitolerà VT2M.

Benedetta è una canzone con il quale il rapper genevose ha voluto parlare di "un concetto fondamentale per il mondo del rap" ossia "la verità: la verità delle parole, quella del talento, quella dei pregi e dei difetti, quella che chi canta non deve censurare ma deve sempre portare avanti".

Di seguito, trovate il testo di Benedetta; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare il singolo.

Vaz Tè feat. Izi - Benedetta: il testo

Quello è il mio frate, fra, è come il pane

De puta madre, de coca padre

Tutte le cose le ha sdoganate

Tutte le cose che puoi incontrare

So anche quante piastrelle ha sul pavimento

Quante piastrelle c'ha in movimento

Per il mio blocco, per quanto ci sono sotto

Luce più sotto se per me ha uno sguardo diverso

Anche se hai fatto parecchio ca*are

Quella volta non ho affatto rimеsso

Sono uno dei capi della bandana

E la fama per mе non è un fatto riflesso

Non perdiamoci in chiacchiere

Siamo in mezzo alle macchine

Non puoi essere mio partner

Secondo me devi startene.

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che c'entri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza.

Benedetta, benedetta questa vita anche se sta stretta

Stretta in vita cintura, vi dipingo pittura

Benedetto perché ho detto bene

Ho benedetto la mia giungla insicura

Io vivevo da bastardo perché ero un negletto

Non sapevo che un bastardo è sempre benedetto

Io non stavo dentro il branco, che affetto

Sto crescendo coi miei scheletri dentro il cassetto

Benedetto il pavimento in cui dormivo

Le mie multe, le mie turbe, le denunce del condominio

Benedetto il mio diabete, il mio pianeta, le mie ombre

Benedetto chi le cerca, fan*ulo chi le nasconde

Benedetto chi mi odia, chi mi ama e i miei supporter

Benedetto chi mi loda, è un'allodola, fa la corte

Una rondine che si impiglia ad un'altra perché dipendono

Siamo precipitati, precipizi che divergono

Benedetto pure ciò che non mi piace

Benedetta la bandana, la famiglia, la mia pace

Benedetto il buio

Vado a letto, sto in silenzio

Sono nato a luglio

Sì, sott'acqua dove ho il vento nei polmoni come fossi lui

Fumo come fossi il fumo dei momenti bui

Chiudo strofe come fossi il Diego dei momenti duri

Perché resto benedetto coi problemi che hanno tutti.

La verità non è come sembra

Fa qualche buco sulla maglietta

Niente che c'entri con la vicenda

Da me senti come viene detta

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza

Benedetta, benedetta

Per me ti giuro sei benedetta

Voglio restare su un altro planet

Finché mi abituo alla differenza.