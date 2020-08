Entrepreneur, Pharrell Williams featuring JAY-Z, lyrics, traduzione e testo (video ufficiale)

Di Alberto Graziola venerdì 21 agosto 2020

Pharrell Williams featuring Jay-Z, Entrepreneur: testo, traduzione e video ufficiale della canzone

Entrepreneur è il nuovo singolo di Pharrell Williams featuring JAY-Z, uscito oggi insieme al video ufficiale che accompagna il rilascio del brano.

Pharrell ha spiegato l'ispirazione per la canzone nella seguente dichiarazione riguardo a quanto sia difficile essere un imprenditore:

Soprattutto come persona di colore, ci sono molti svantaggi sistemici e blocchi intenzionali. Come puoi far scoppiare un incendio, o anche la speranza che una brace accenda un incendio, quando inizi in svantaggio per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'essere rappresentati?

A seguire, testo e traduzione del pezzo:

Pharrell Williams featuring JAY-Z, Entrepreneur, Lyrics

[Intro: Pharrell Williams]

I am black ambition

I am always whispering

They keep telling me I will not

But my will won't listen

Gravity on a black man

With everything on his back and

His family and passion

If the doors ain't crackin'

[Chorus: Pharrell Williams]

You gotta let go (Let go)

If you want to fly take the leap

You gotta risk it all (Risk it all)

Or they'll be lots of things you'll never see

You gotta let, let go

'Cause you never know what's in store

Mister entrepreneur

[Verse 1: Pharrell Williams]

In this position with no choice

A system imprison young black boys

Distract with white noise

The brainwashed become hype boys

Third eye dilate

You wasn't supposed to make it off Sеction Eight

Robbin' Peter just to pay Paul

Preparе to risk everything

[Chorus: Pharrell Williams]

You need let go (Let go)

If you want to fly take the leap

You gotta risk it all (Risk it all)

Or they'll be lots of things you'll never see

Remember black is space

And its the color of your face

There will be no sunny days

If Black went away

[Refrain: Pharrell Williams]

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Dont go chasing waterfalls, please stick to the drip that you're used to

They don't make them like they used to

[Verse 2: JAY-Z]

Uh, lies told to you, through YouTubes and Hulus

Shows with no hues that look like you do

Black Twitter, what's that? When Jack gets paid, do you?

For every one Gucci, support two FUBUs

Sipping crip-a-Cola consumer and an owner, uh

Till we all vertically integrated from the floor up

D'Usse pour up, sip Ace till I throw up

Like gang signs 'cept I bang mines for both ya

Serial entrepreneur, we own our own stop

Sitting 'round waiting for folks to throw you a bone

If you can't buy the building at least stock the shelf (Word)

Then keep on stacking till you stocking for yourself, uh

See, everything you place after black

Is too small a term to completely describe the act

Black nation, black builder, black entrepreneur

You in the presence of Black Excellence, and I'm on the board, Lord Lord, Lord, Lord, Lord, Lord

God, God, God, God, God

Lord, yuh, God

[Refrain: Pharrell Williams]

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

[Outro1]

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Black man, Black man, Black man

Pharrell Williams featuring JAY-Z, Entrepreneur, Lyrics

Sono l'ambizione nera

Sto sempre sussurrando

Continuano a dirmi che non lo farò

Ma la mia volontà non ascolterà

Gravità su un uomo di colore

Con tutto sulla schiena e

La sua famiglia e passione

Se le porte non si rompono

Devi lasciarti andare (lasciarti andare)

Se vuoi volare fai il salto

Devi rischiare tutto (rischiare tutto)

Oppure saranno molte cose che non vedrai mai

Devi lasciarlo, lasciarlo andare

Perché non sai mai cosa c'è in serbo

Signor imprenditore

In questa posizione senza scelta

Un sistema imprigiona giovani ragazzi neri

Distratti con il rumore bianco

Coloro che hanno subito il lavaggio del cervello diventano ragazzi della pubblicità

Il terzo occhio si dilata

Non dovevi uscire dalla Sezione 8

Rapinare Peter solo per pagare Paul

Preparati a rischiare tutto

Devi lasciarti andare (lasciarti andare)

Se vuoi volare fai il salto

Devi rischiare tutto (rischiare tutto)

Oppure saranno molte cose che non vedrai mai

Ricorda che il nero è lo spazio

Ed è il colore del tuo viso

Non ci saranno giornate di sole

Se Black se ne è andato

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Non andare a caccia di cascate, per favore mantieniti a ciò a cui sei abituato

Non le fanno come una volta

Uh, le bugie che ti hanno detto, tramite YouTubes e Hulus

Spettacoli senza tonalità che assomigliano a te

Twitter nero, che cos'è? Quando Jack viene pagato, vero?

Per ogni Gucci, supporta due FUBU

Sorseggiando un consumatore di Cola e un proprietario, uh

Finché non ci siamo integrati verticalmente dal pavimento in su

D'Usa versa, sorseggia Ace finché non vomito

Come i segni delle gang, eccetto che sbatto le mine per entrambi

Imprenditore seriale, possediamo la nostra fermata

Seduto in giro aspettando che la gente ti lanci un osso

Se non puoi acquistare l'edificio almeno rifornisci lo scaffale

Quindi continua a impilare finché non ti fai la scorta, uh

Vedi, tutto quello che metti dopo il nero

È un termine troppo piccolo per descrivere completamente l'atto

Nazione nera, costruttore nero, imprenditore nero

Tu alla presenza di Black Excellence, e io sono sul consiglio, Lord Lord, Lord, Lord, Lord, Lord

Dio, Dio, Dio, Dio, Dio

Signore, yuh, Dio

[Refrain: Pharrell Williams]

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero

Uomo nero, uomo nero, uomo nero