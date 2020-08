Alizée, oggi, compie 36 anni: che fine ha fatto la cantante di Moi... Lolita?

Di Alberto Graziola venerdì 21 agosto 2020

Sono passati vent'anni dal successo di "Moi... Lolita": che fine ha fatto Alizée, la cantante?

Agli inizi del 2000, una canzone tormentone che ebbe un grande successo in tutta Europa, fu Moi... Lolita. A interpretarla fu Alizée, pseudonimo di Alizée Jacotey. Oggi, 21 agosto, la cantante compie 36 anni. Ma oggi, a distanza di quasi vent'anni, che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Affiancata dai produttori Mylène Farmer e Laurent Boutonnat, nel 2000 Alizèe fa il suo debutto con l'album Gourmandises. Primo singolo scelto per promuovere il disco fu Moi... Lolita, un brano che per quasi due anni, mese dopo mese, ha fatto conoscere questa cantante, fino ad allora sconosciuta. Nel pezzo, la giovane artista (nata nel 1984) era una sorta di lolita, per la sua giovane età e l'immagine acqua e sapone che la caratterizzava. Grazie al successo della canzone partecipò a diversi eventi -dal nostro Festivalbar fino al NRJ Music Awards e World Music Award). Il disco arriva al primo posto in Francia e appare in diverse classifiche nei paesi europei. Furono estratti anche altri singoli, L'alizé, Parler tout bas e Gourmandises, di minore impatto e riscontro.

Il suo secondo lavoro discografico esce nel 2003. Si intitola "Mes courants électriques" e viene anticipato dal singolo "J'en ai marre!". Il successo è minore rispetto al brano d'esordio ma non sfigura, nelle charts, riportando l'attenzione sulla cantante. Torna con questo pezzo al Festivalbar, fa un tour in Francia, viene anche pubblicato un dvd del live. L'attenzione sembra reggere.

E' poi la volta del terzo album. Nel frattempo, però, nel 2004, si sposa con Jérémy Chatelain e diventa madre. Scaduto il contratto di due dischi con la Polydor, passa alla RCA e lavora insieme al marito. L'album Psychédélices esce a dicembre 2007 ma non ottiene il riscontro atteso nella chart: in Francia non va oltre la 16esima posizione.

Tra il 2009 e il 2010, Alizèe torna a registrare il suo quarto disco di inediti. Esce il 29 marzo 2010 con il titolo Une enfant du siècle. In Francia arriva al 24esimo gradino, in Messico al 22.

5, il quinto album, esce sotto la Sony Music. Viene rilasciato nel marzo 2013. le aspettative sono buone, si parla di un ritorno alle origini del sound. Invece, il disco si rivela un flop di vendite. Un anno dopo è la volte di Blonde. Ma anche in questo caso, è un insuccesso commerciale.

Un anno dopo partecipa alla versione francese di "Ballando con le stelle" e si innamora del ballerino Grégoire Lyonnet, suo partner durante lo show. Si unisce in matrimonio in Corsica, due anni dopo, nel giugno 2016.

Alizèe rivela in alcune intervista, a Tele Star e Le Figarò, di aver abbandonato la carriera musicale. La passione diventa la danza e non ha più alcuna intenzione di produrre o pubblicare un nuovo album. Insieme al marito ha aperto una scuola di danza.

Dopo la prima figlia, Annily, avuta con il cantante Jérémy Chatelain, suo primo marito, Alizèe diventa mamma per la seconda volta. Nel 2019 nasce la sua seconda figlia, Maggy, avuta con l'attuale compagno, il ballerino Grégoire.

Questo è il suo account Instagram ufficiale.

Il 4 luglio 2020 ha festeggiato i vent'anni dal rilascio dalla sua prima hit: Moi... Lolita.