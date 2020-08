Bjork attrice nel film "The Northman", a distanza di 20 anni da "Dancer in the dark"

Di Alberto Graziola giovedì 20 agosto 2020

The Northman, Bjork torna attrice sul grande schermo per il film: accade a distanza di 20 anni da "Dancer in the dark"

Björk è stata scelta come attrice per il nuovo film del regista di The Lighthouse, Robert Eggers. Si tratta di un'epopea vichinga intitolata The Northman.

La cantante interpreterà un personaggio chiamato "la strega slava", che segna il suo ritorno sul grande schermo da quando ha recitato come protagonista in "Dancer in the Dark" di Lars Von Trier nel 2000. Sono passati vent'anni da quel ruolo acclamato dalla critica.

I dettagli della trama del film rimangono misteriosi, così come la data di uscita, ma le prime foto sui social media hanno introdotto il cast. Accanto a Bjork ci saranno Willem Dafoe e Anya Taylor-Joy, che hanno recitato rispettivamente nei film di Eggers, The Lighthouse e The Witch. Con loro anche Nicole Kidman, Claes Bang e Bill Skarsgård, così come Alexander Skarsgård, che sarà protagonista nei panni di un vichingo di nome Amleth.

