Brandy, il ritorno con l'album B7 e la sua battaglia contro la depressione: "Se non avessi avuto mia figlia, ora non sarei qui"

Brandy ha rilasciato il suo nuovo album, B7, il 31 luglio scorso. Sono passati otto anni dal suo precedente lavoro, Two Eleven, e la cantante si è raccontata in una recente intervista rilasciata a People. Ha parlato di questi suoi anni di assenza dal mondo discografico, delle difficoltà attraversate nell'ultimo periodo:

Nel 2006 Brandy aveva avuto un incidente d'auto che causò la morte di una donna di 38 anni. E, oggi, ha riflettuto sul suo stato d'animo in quel periodo.

"Ricordo che ero a letto molto depressa. Mi sono [detta1], 'Quindi, uscirai così, te ne andrai così? È stupido. Hai una figlia. Se non puoi farlo per te stessa, fallo per lei perché questo non è il modo per lasciare un segno nella sua vita'"