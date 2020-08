Kanye West ha avuto una visione: Jesus Tok, la versione cristiana di Tik Tok

Di Alberto Graziola martedì 18 agosto 2020

Dopo aver mirato alla Presidenza degli Stati Uniti d'America, Kanye West ha avuto una visione. Letteralmente. E' lui stesso ad averlo dichiarato via Twitter. Non è chiaro se intenda una "illuminazione" o una vera e propria visione ma ha voluto condividere con tutti quello che ha immaginato: una nuova versione di Tik Tok.

Ebbene sì, nelle scorse ore il rapper ha spiegato di voler realizzare una versione cristiana della popolare app dopo aver affermato di essere stato colpito da una "visione". Il nome potrebbe essere Jesus Tok.

UNA VISIONE MI È APPENA ARRIVATA A ME ... GESUS TOK STAVO GUARDANDO TIK TOK CON MIA FIGLIA E COME PADRE CRISTIANO SONO STATO DISTURBATO DA MOLTI CONTENUTI MA AMAVO COMPLETAMENTE LA TECNOLOGIA. PREGHIAMO, POSSIAMO COLLABORARE CON TIK TOK PER REALIZZARE UNA VERSIONE MONITORATA CRISTIANA CHE SIA SICURA PER I BAMBINI E IL MONDO IN NOME DI GESÙ, AMEN

A VISION JUST CAME TO ME... JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY — ye (@kanyewest) August 17, 2020

WE PRAY WE CAN COLLABORATE WITH TIK TOK TO MAKE A CHRISTIAN MONITORED VERSION THAT FEELS SAFE FOR YOUNG CHILDREN AND THE WORLD IN JESUS NAME AMEN — ye (@kanyewest) August 17, 2020

La proposta di West arriva in un momento difficile, in territorio americano, per la compagnia che sta attraversando un periodo di transizione. Di recente, a TikTok sono stati concessi 90 giorni per lasciare il paese. Nel frattempo, i creatori dell'app stanno facendo causa all'amministrazione del presidente Trump sostenendo che il loro divieto è incostituzionale.

Ed ecco arrivare la versione cristiana ideata da Kanye West....