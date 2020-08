Melanie C in concerto ai Magazzini Generali sabato 8 maggio 2021 (info biglietti)

Di Alberto Graziola martedì 18 agosto 2020

Melanie C pubblicherà il prossimo 2 ottobre il suo nuovo disco di inediti, come solista, intitolato semplicemente "Melanie C". Rinviato a causa della pandemia legata al Coronavirus, l'album dell'ex (?) Spice Girl verrà finalmente rilasciato fra poco più di un mese.

Nelle scorse settimane abbiamo potuto ascoltare i primi singoli rilasciati con lo scopo di promuovere il progetto: ‘Who I Am’, ‘Blame It On Me’ e ‘In And Out Of Love’. In queste ore, la cantante ha annunciato le date del suo tour che inizierà a fine aprile 2021 e durerà per tutto il mese di maggio.

Una serie di concerti in Europa che vedranno anche una tappa nel nostro Paese. Melanie C, infatti, si esibirà ai Magazzini Generali di Milano sabato 8 maggio 2021.

I biglietti saranno in vendita dalle 10 del 28 agosto (clicca qui)