Elettra Lamborghini negativa al Covid-19: il risultato del test su Instagram

Di Alberto Graziola martedì 18 agosto 2020

Elettra Lamborghini negativa al Covid-19: la foto su Instagram

Poco prima della decisione di chiudere le discoteche da parte del Governo, Elettra Lamborghini aveva deciso di fare un passo indietro. Dopo le polemiche nate nei giorni precedenti sull'elevato numero di persone nei locali, l'assenza di distanziamento sociale e di mascherine, la cantante aveva scelto di cancellare tutti i concerti e live previsti nelle prossime settimane. L'annuncio lo aveva dato via social:

Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… riconosco che non é il momento… ci è stata data l opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti

Troppi i rischi e le possibile critiche a seguire in caso di inosservanza delle regole da parte del pubblico presente. Poi, ecco arrivare l'ufficialità da parte del Governo che ha deciso di vietare i balli proprio per i motivi accennati prima.

In queste ore, Elettra, via social, ha condiviso il risultato del test per il Covid-19, mostrando il suo risultato: negativo. La cantante, fino a pochi giorni fa impegnata in live ed esibizioni dal vivo, è risultata negativa al Coronavirus.