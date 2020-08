Anche Ariana Grande chiede a Rihanna di pubblicare il nuovo album...

Il nuovo album di Rihanna si fa attendere da anni. La cantante recentemente ha dichiarato:

Lavoro sempre sulla musica e quando sarò pronta a metterlo nel modo in cui mi sento, verrà fuori. E non rimarrete delusi quando accadrà. Non lo rilascerò solo perché la gente sta aspettando. Ci è voluto tanto tempo, ne varrò la pena

Rihanna, nessuna fretta per il rilascio del suo nono album in studio

A unirsi alla coda di persone che aspettano con impazienza il nuovo disco, c'è anche il nome di Ariana Grande. Proprio lei, recentemente, è stata indicata come l'artista femminile più ascoltata su Spotify, battendo così la collega che aveva il precedente primato.

Dannazione! Grazie a tutti voi così tanto per aver ascoltato e averne avuto cura, così tanto. Non vedo l'ora di darvi cose nuove da ascoltare. Ora può Rihanna, per favore, rilasciare il suo album in modo che possa giustamente riavere il suo primato indietro e io possa riempirmi nuovamente le orecchie, per piacere o….