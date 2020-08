Mika, canzoni, Instagram: news e curiosità sul cantante, giudice a X Factor Italia

Di Alberto Graziola martedì 18 agosto 2020

Mika, dagli esordi con Grace Kelly al ritorno come giudice a X Factor Italia

Mika è nato il 18 agosto 1983 a Beirut e oggi, in occasione del suo compleanno, ripercorriamo insieme la sua carriera, dagli esordi fino ad oggi. Nel futuro imminente del cantante, il ritorno nel ruolo di giudice a X Factor Italia, in partenza a settembre su Sky Uno.

Il suo esordio internazionale avviene nel 2007 con l'album "Life in Cartoon Motion". Anche in America il disco si è fatto notare, arrivando alla 29esima posizione della Billboard 200 mentre in Uk ha toccato la vetta e ci è rimasto per due settimane. A trainare il debutto discografico del cantante è stato il successo travolgente di "Grace Kelly", primo singolo. E' stato ospite, quello stesso anno, al Festival di Sanremo. Secondo estratto fu "Relax (Take It Easy)" che se da noi andò bene, in Usa e in Uk non ottenne la medesima attenzione del brano precedente. Seguirono poi "Love Today", la ballad "Happy ending" e "Big Girl (You Are Beautiful)".

Due anni dopo fu la volta di "The Boy Who Knew Too Much". Da questo secondo lavoro uscirono i singoli We Are Golden, Rain, Blame It on the Girls e Kick Ass (We Are Young). In Francia superò le 300.000 copie vendute mentre in Italia le 50.000.

The Origin of Love uscì a settembre 2012. Tra i pezzi presente nel disco ricordiamo Elle me dit, Celebrate, Underwater, Origin of Love e Popular Song.

Songbook Vol. 1 è la prima raccolta del cantante, pubblicata solo per il nostro Paese. Oltre 160.000 copie vendute solo in Italia.

Nel 2015 viene pubblicato "No Place in Heaven". Sei i singoli estratti dall'album: Boum Boum Boum, Talk About You, Last Party, Good Guys, Staring at the Sun e Hurts.

Dopo Sinfonia pop e Mika loves Paris, nel maggio 2019 Mika torna con il singolo Ice Cream che anticipa il nuovo disco in studio My Name Is Michael Holbrook, pubblicato il 4 ottobre 2019.

