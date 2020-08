Motta si sfoga su Instagram: "C'è ancora gente che giustifica l’operato delle discoteche, dei soldi in nero, dei dj set/ concerti (?) che ancora prima del Coronavirus hanno provocato stragi"

Di Alberto Graziola lunedì 17 agosto 2020

Motta commenta via Instagram le polemiche relative alla chiusura delle discoteche

La notizia della chiusura delle discoteche e della decisione di vietare il ballo nei locali anche se sono all'aperto, ha provocato prevedibili reazioni e commenti. Se Linus si è chiesto per quale motivo avessero deciso di aprirle qualche settimana fa, Gabry Ponte, invece, ha tuonato contro coloro che non hanno rispettato le regole e hanno portato a questa scelta da parte del Governo.

In queste ore, ecco, invece, arrivare, via Instagram, il commento di Motta che ha criticato fortemente chi giustifica l'operato delle discoteche e polemizza per questa chiusura (almeno fino al 7 settembre):