Madonna, compleanno in Giamaica (con foto di cartine, marijuana e candele)

Di Alberto Graziola lunedì 17 agosto 2020

Madonna in Giamaica: le foto, cartine, marijuana e candele

Ieri, 16 agosto 2020, Madonna ha compiuto 62 anni. La popstar ha condiviso alcuni scatti del suo compleanno, rivelando di un viaggio in Giamaica per festeggiare con la famiglia e amici. E anche in questo caso, la popstar ha voluto provocare e stupire i suoi fan.

In una delle foto, la cantante fissa impassibile la telecamera con uno spinello in bocca e solleva un piatto pieno di marijuana, cartine e una candela. Madonna è anche nello spirito giamaicano e indossa lo smalto per unghie disegnato con il rosso, il giallo e la famosa pianta verde e l'abbigliamento di ispirazione caraibica.

I fan si sono affrettati a farle gli auguri per un felice compleanno condividendo il loro entusiasmo. "Buon compleanno, regina. Sei senza età. Sei divina, in forma e mostri come si fa come al solito. Dimostrare che l'età non è altro che un numero. Ti amo, mi manchi Madonna", ha detto un fan. Un fan l'ha chiamata "Weedonna", scherzando con il termine "Weed" del fumo.

Nelle altre foto, Madonna è vista con il suo fidanzato Ahlamalik Williams e sua figlia di 23 anni Lourdes Leon.