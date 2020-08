Madonna compie 62 anni: ecco alcune frasi famose e dichiarazioni celebri della popstar

Di Alberto Graziola domenica 16 agosto 2020

Madonna compie 62 anni, news, dichiarazioni e curiosità sulla popstar

Oggi, 16 agosto 2020, Madonna compie 62 anni.

La popstar ha recentemente pubblicato il suo album "Madame X", accompagnato da un tour che ha visto alcune date cancellate per problemi di salute. Una serie di concerti difficili e impegnativi che, comunque, miss Ciccone ha tentato di rispettare il più possibile (nonostante alcuni live annullati, soprattutto in Europa). Recentemente è stata al centro di critiche a causa dell'emergenza Coronavirus: dopo aver confessato di aver scoperto di avere gli anticorpi (e quindi di essersi probabilmente ammalata mentre era in tour) ha condiviso un video dove si millantava di una cura già esistente per il Covid-19. Video prima censurato da Instagram e poi rimosso dalla stessa cantante.

Ma, a parte queste critiche, Madonna resta comunque per moltissimi fan una vera e propria icona, in grado di trasformarsi nel corso della sua carriera e di intraprendere strade nuove, professionalmente e artisticamente. Si vocifera che, adesso, la cantante abbia intenzione di tornare alla Warner dopo aver concluso il suo attuale contratto discografico. Nulla di confermato ma, di certo è la sua intenzione di continuare a incidere musica e (appena possibile) riprendere i live.

In occasione del suo compleanno, vi riportiamo alcune frase e dichiarazione, quasi "massime", pronunciate dalla stessa Madonna nel corso della sua carriera. La parola a lei.

- Sono una dura, sono ambiziosa e so esattamente cosa voglio. Se questo fa di me una str0nza, va bene.

- Non importa chi sei, non importa cosa hai fatto, non importa da dove vieni, puoi sempre cambiare, diventare una versione migliore di te stesso.

- Essere coraggiosi è amare qualcuno incondizionatamente, senza aspettarsi nulla in cambio. Solo per dare. Ci vuole coraggio, perché non vogliamo cadere con la faccia per terra o lasciarci esposti al dolore.

- Rido di me stessa. Non mi prendo completamente sul serio. Penso che sia un'altra qualità a cui le persone devono aggrapparsi ... devi ridere, specialmente di te stesso.

- Molte persone hanno paura di dire quello che vogliono. Ecco perché non ottengono ciò che vogliono.

- Non esiste l'anima gemella perfetta. Se incontri qualcuno e pensi che sia perfetto, faresti meglio a correre il più velocemente possibile nell'altra direzione. Perché la tua anima gemella è la persona che preme tutti i tuoi pulsanti, ti fa incazzare regolarmente e ti fa affrontare la tua m*rda.

- Sono per la libertà di espressione, facendo ciò in cui credi e inseguendo i tuoi sogni.

- Voglio essere come Gandhi, Martin Luther King e John Lennon ma voglio RIMANERE VIVA.

- Sono stata popolare e impopolare, di successo e senza successo, amata e odiata e so quanto tutto ciò sia privo di significato. Quindi mi sento libera di correre tutti i rischi che voglio

- Ho sempre desiderato trovare qualcuno bello come te, ma nel frattempo ho dimenticato che anch'io ero speciale.

- Quando ho fame, mangio. Quando ho sete, bevo. Quando ho voglia di dire qualcosa, lo dico

- Impariamo le nostre lezioni; ci facciamo male; vogliamo vendetta. Allora ci rendiamo conto che in realtà la felicità e il perdono delle persone sono la migliore vendetta.

- Penso che l'ultima sfida sia avere un qualche tipo di stile e grazia, anche se non hai soldi, o una posizione nella società, o un'istruzione formale. Ho avuto una sorta di educazione della classe media, medio-bassa, ma mi identifico con persone che a un certo punto della loro vita hanno dovuto lottare per sopravvivere. Aggiunge un altro colore al tuo personaggio

- Tutti ti amano quando stanno per venire

- Devo essere stato giapponese in una vita precedente. Sono abbastanza sicura di essere stata una guerriera. Non riesco a spiegarlo, lo so e basta. Sono brava a combattere, combattere con una grande spada.

- Il cattolicesimo non è una religione rilassante. È una religione dolorosa. Siamo tutti golosi di punizione

- Mio padre era molto forte. Non sono d'accordo con molti dei modi in cui mi ha allevato. Non sono d'accordo con molti dei suoi valori, ma aveva molta integrità e se ci diceva di non fare qualcosa, non la faceva nemmeno neanche lui.

- L'ultima cosa che voglio è crescere un moccioso. Potremmo sicuramente prendere la strada sbagliata. Non voglio che Lola abbia tutto ciò che vuole. Voglio che lei apprezzi le cose e non sia presuntuosa. Voglio che lei abbia buone maniere e grazie sociali.

- Sono andata a New York. Avevo un sogno. Volevo essere una grande star. Non conoscevo nessuno. Volevo ballare. Volevo cantare. Volevo fare tutte quelle cose. Volevo rendere felici le persone. Volevo essere famosa. Volevo che tutti mi amassero. Volevo essere una star. Ho lavorato molto duramente e il mio sogno si è avverato

- Non sono una femminista, sono un'umanista

- Penso che il mio più grande difetto sia la mia insicurezza. Sono terribilmente insicura. Sono afflitta da insicurezze 24 ore su 24, 7 giorni su 7

- Vorrei vedere il Papa indossare la mia maglietta