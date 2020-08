Bob Sinclar: "Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è “goditi l'attimo”"

Di Alberto Graziola domenica 16 agosto 2020

Bob Sinclar critico sulla possibile chiusura della discoteche a causa dell'aumento dei contagi di Coronavirus in Italia

Mentre l'argomento "discoteche" è al centro del dibattito e si vocifera una chiusura immediata di questi locali a causa della difficoltà di assicurare distanziamento sociale e le mascherine sul viso, sta facendo discutere l'intervista rilasciata da Bob Sinclar a Repubblica e ripresa da diverse testate. Il deejay, secondo quanto riportato, avrebbe commentato così le critiche e discussioni in merito alle discoteche aperte e all'aumento dei contagi degli ultimi giorni:

Il distanziamento sociale è l'opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è “goditi l'attimo”. Non ho un consiglio migliore

E, proprio in merito all'incognita legata alla possibile chiusura delle discoteche, per Sinclar il danno sarebbe enorme, non solo a livello di economia ma anche dello stile di vita:

un disastro non solo per l'economia, ma per lo stile di vita di tutti. Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare

Affermazioni che hanno creato, come immaginabile, non poche polemiche.