Elettra Lamborghini annulla i concerti: "Riconosco che non è il momento, non siamo ancora pronti"

Di Alberto Graziola domenica 16 agosto 2020

Elettra Lamborghini annulla i suoi live dopo le polemiche dei giorni scorsi legate all'aumento dei contagi di Coronavirus in Italia

Le discoteche sono al centro della discussione, in queste ore, legate all'aumento dei casi di Coronavirus in Italia (oltre 600, ieri). Le immagini di locali all'aperto con video e foto di persone non distanziate e senza mascherina, hanno provato l'indignazione sui social e non solo. Poi, insieme al numero di contagi che nell'ultima settimana è in salita, ecco l'apparente decisione imminente di chiudere questi locali nelle prossime ore. Dipenderà da quello che deciderà il Governo, impegnato nel pomeriggio a prendere una decisione in merito.

A finire nell'occhio del ciclone a causa di alcuni video che, appunto, mostravano l'assenza di distanziamento e di mascherine protettive, sono stati molti live, tra cui anche quello di Elettra Lamborghini, nelle scorse ore.

Che dire? Grande delusione #elettralamborghini Non le do dell’irresponsabile, non la conosco. Ci saranno interessi. Dico solo che oggi dovrebbe spiegare perché ieri sera ha accettato di esibirsi davanti a migliaia di persone accalcate con mascherine abbassate. #discoteche pic.twitter.com/IvEPyVkOJk — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 15, 2020

Polemiche e critiche che hanno portato la cantante ad annunciare la cancellazione dei suoi prossimi concerti in programma.

Ecco le parole di Elettra: