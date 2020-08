Chiedono ad Adele quando uscirà il nuovo album: ecco la risposta della cantante

Di Alberto Graziola sabato 15 agosto 2020

Adele risponde ad un fan che le domanda quando uscirà il nuovo album

A giugno, il manager di Adele aveva parlato in merito al rilascio del nuovo disco della cantante inglese. Rumors insistenti hanno indicato come data di uscita dell'album nel 2021 e Jonathan Dickins aveva ammesso che al momento non c'è un periodo per quando il progetto sarà disponibile.

"Siamo tutti nella stessa barca, stai facendo delle cose e poi all'improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo della musica, certo, ma ci stiamo ancora lavorando"

Nelle scorse ore, invece, è stata la stessa cantante a rompere il silenzio, via social. Ieri, Adele è apparsa su Instagram per condividere un libro che ha appena letto, Untamed: Stop Pleasing, Start Living di Glennon Doyle.

"Se sei pronto, questo libro ti scuoterà il cervello e farà urlare la tua anima. Sono così pronta con me stessa dopo aver letto questo libro! È come se fossi appena volata dentro al mio corpo per la prima volta in assoluto. Whew!"

Tra i commenti, il disappunto di alcun fan speranzosi di avere notizie in merito al suo atteso comeback. Uno di loro ha scritto "Adele dov'è l'album?" accompagnando il commento con una emoji che rideva.

E lei ha risposto, sebbene nel modo non sperato: