Ferragosto 2020, Diodato in concerto a Grottaglie (TA): biglietti esauriti per l'evento live

Di Alberto Graziola sabato 15 agosto 2020

Tra i cantanti che hanno deciso di portare la musica dal vivo durante questa strana estate 2020 (rispettando, ovviamente, tutte le sicurezze del caso dal distanziamento sociale, alle mascherine e capienza con numeri massimi ben stabiliti) c'è Diodato che ha portato per l'Italia i "Concerti di un'altra estate".

Oggi, a Ferragosto, il cantautore si esibirà a Grottaglie (Ta) alle Cave di Fiantano ma i biglietti sono già tutti esauriti. L'ennesima conferma di affetto e stima da parte del pubblico per il vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano "Fai rumore".

Ecco, a seguire, la scaletta del live:

Un'altra estate

Fino a farci scomparire

Di questa felicità

Il commerciante

Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André cover)

Out of Time (Blur cover)

Quello che mi manca di te

Solo

Essere semplice

Adesso

Non ti amo più

Ciao, ci vediamo

Fai rumore

Che vita meravigliosa