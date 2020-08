Battiti Live 2020, la quarta puntata regolarmente in onda su Radionorba Tv domenica 16 agosto: ecco i cantanti che si esibiranno

Di Alberto Graziola sabato 15 agosto 2020

La quarta puntata dei Battiti Live 2020 domenica 16 agosto su Radionorba tv (e in streaming)

Se Italia 1 salta una settimana e rimanda l'appuntamento con i Battiti Live a lunedì 24 agosto 2020, RadioNorba tv non si ferma e rilancia con la quarta puntata, puntualmente in onda domani sera, 16 agosto.

Dopo le feste di Ferragosto, da vivere in totale sicurezza, tutti davanti alla tv, per non perdersi la quarta puntata del Radionorba Vodafone Battiti Live, che si preannuncia scoppiettante. L’appuntamento è per domenica 16 agosto su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv alle 21. Lo show andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.

Ecco i cantanti che esibiranno nella puntata di domenica: Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, J-Ax da una bellissima spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella straordinaria cornice dei trulli di Alberobello.