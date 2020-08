Elodie condivide su Twitter una serie di insulti e di offese rivolte a lei: "E noi donne vi mettiamo pure al mondo..."

Di Alberto Graziola venerdì 14 agosto 2020

Elodie, via Twitter, ha condiviso lo screenshot di un utente che ha voluto segnalare una serie di offese e insulti rivolti alla cantante "colpevole" (?!?) di aver espresso, nei giorni scorsi, una sua opinione (sono ancora libere, non mi sbaglio, vero?) su Matteo Salvini. In occasione delle critiche a Sergio Sylvestre per aver sbagliato l'inno durante la partita di Coppa Italia, la cantante aveva difeso il collega che era stato criticato anche dallo stesso leader della Lega Nord.

Nei giorni scorsi, invece, al Corriere della Sera, aveva dichiarato:

"Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello"

In queste ore, ecco arrivare lo screenshot di cui vi abbiamo parlato, messo alla luce da un utente con la frase "Piccolo estratto della kultura legaiola..." con una serie di offese volgari nei confronti dell'artista.

E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

Non ve li riportiamo, potete leggere (ma anche no) queste bassezze di insulti qui sopra.

Elegante e amara la risposta della cantante, condividendo quelle offese rivolte a lei (condannabili, a priori, da qualsiasi fazione politica arrivino, contro chiunque):